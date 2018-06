Český víkend ve 3x3: jeden triumf v Limassolu, další v Assenu

Celek Humpolec Bernard v letošní sezoně skvěle reprezentuje Českou republiku na turnajích Challengeru World Tour v basketbalu 3x3. Po druhých místech v čínském Wu-si a v Moskvě prolomili Češi v kyperském Limassolu smůlu z finálových zápasů a na turnaji zvítězili.

Český tým - v tradičním složení Ondřej Dygrýn, Ondřej Šiška, Roman Zachrla a Vladimír Sismilich - byl nasazen do skupiny C spolu se srbským Bělehradem a bosenským Sarajevem. Jelikož dva nejlepší celky postupovaly do play off, měl Humpolec jistý postup už po úvodní výhře 21:12 nad Sarajevem. Když pak v druhém utkání přehráli Bělehrad po bitvě 21:18, šli do nedělního programu z první příčky.

Ve čtvrtfinále se Čechům postavil do cesty ukrajinský Kyjev, který skončil druhý ve skupině A. V zápase se potvrdilo, že v Limassolu padá málo bodů. Humpolec vydřel výhru 12:10. Do semifinále mu přisoudil pavouk druhý nasazený slovinský Piran, ale i ten čeští borci dokázali zdolat a po výhře 21:16 prošli do finále. Tam čekaly nasazené turnajové jedničky srbský Liman, které Humpolec přehrál nejtěsnějším rozdílem 16:15 a kromě 20 tisíc dolarů bere i postup na turnaj Masters v maďarském Debrecínu.

Reprezentační tým mužů startující pod názvem Mariánské Lázně zvítězil v neděli na mezinárodním turnaji Streetball Masters v nizozemském Assenu. Svěřenci trenéra Michala Kruka v konkurenci deseti převážně domácích týmů nejprve bez porážky prošli základní skupinou do semifinále.

Český tým Mariánské Lázně ovládl turnaj 3x3 v nizozemském Assenu. Zleva Marek Sehnal, Vojtěch Rudický, Martin Novák a Jiří Dedek.

V něm si poradili 19:17 s nizozemskou reprezentací do 23 let a ve finále porazili 21:19 celek Sputters. Tým ve složení Vojtěch Rudický, Jiří Dedek, Marek Sehnal a Martin Novák tak slaví první větší úspěch.

„Měl jsem trochu obavy, jak se nám v Nizozemsku bude dařit,“ přiznává zpětně trenér vítězů Michal Kruk. „Skvělá zpráva je, že jsme za šest týdnů zvládli proces, který by měl trvat dvě sezony. Pořád jsou to ale mladí hráči a musíme výkonnost zafixovat. Nicméně jsme tam, kde jsme chtěli být,“ pochvaluje si.