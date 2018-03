Přišla ze Slavie a opět jde proti ní. Zavání to osudem, říká Effangová

„Skoro to zavání osudem,“ říká s úsměvem v hlase před tím, než se v hradeckých službách proti svému bývalému klubu už podruhé pustí do série, v níž půjde o postup do ligového semifinále a tím i do bojů o ligové medaile.

Můžete být proto v týmu považována za největší odbornici na Slavii, byť nejste sama, která v ní nedávno působila. Cítíte se tak?

To už spíš ne. Jsem pryč sice jen něco přes dva roky, ale za tu dobu se kádr Slavie prakticky kompletně obměnil. Já si z něj pamatuji snad jen Natálii Dvořákovou.

Jak na Slavii vzpomínáte?

S trochu smíšenými pocity. Se zázemím a tréninkovými možnostmi jsem byla maximálně spokojená, ale bohužel jsme se nerozešli v úplně dobrém. Už je to ale pryč.

Do Hradce jste přišla uprostřed sezony 2015/2016 poté, co jste v té předcházející Hradec pořádně potrápila, ve čtvrtfinále přešel přes Slavii až po pěti zápasech...

Vzpomínám a byla jsem tehdy i trochu v šoku, když jsem zjistila, že jsem byla nejlepší střelkyní celé série (smích).

Myslíte, že to pomohlo k zájmu Hradce, kam jste zhruba za půl roku přestoupila?

Možná trochu ano, ale jak znám trenérku Ptáčkovou, tak to nebylo o jednom zápase či sérii. Hradec sestavuje kádr promyšleně.

Od té doby, co jste do Hradce přišla, jste se Slavií prohrály jen jednou, přitom se obě družstva v lize pohybují nahoře.

Jako že jsem od té doby hradecký žolík? To asi ne (smích). Je ale pravda, že jsme s nimi prohrály jen jednou před dvěma lety ve čtvrtfinálové sérii, ale jinak se nám proti nim daří.

V této sezoně také, věříte si na Slavii i teď?

To je velmi ošidné říct nahlas, ale nemáme důvod si nevěřit. Kdyby si člověk nevěřil, tak snad nemá ani smysl hrát. Vnímáme naši vítěznou bilanci, navíc v lednu, tedy poměrně nedávno, jsme nad ní vyhrály dvakrát během několika dnů v podobném sledu, jaký bude teď v play off. A dokonce v její hale.

Slavia to určitě bude chtít změnit. Co očekáváte, že její trenéři na zápasy s vámi vymyslí?

Jsem trochu zvědavá i proto, že na konec sezony získali novou rozehrávačku. Uvidíme, jestli se jejich hra změní. Půjde o play off, určitě čekáme zvýšenou agresivitu, ale závratné změny v taktice asi ne. Trenéři asi tuší, jak na nás, jde o to, aby to hráčky naplnily, což platí v obráceném gardu i o nás.

Pamela-Therese Effangová v dresu Hradce Králové

V čem by měla být vaše síla?

V tom, že máme na rotaci hráček širší kádr. Myslím si, že máme větší konkurenci, zatímco za Slavii nejvíc bodují snad jen tři hráčky. Teď jde jen o to, jak tuhle naši výhodu využít.

Máte výhodu v tom, že začínáte doma a že by se v Hradci hrál i případný pátý zápas. Slavia o tuto výhodu přišla sobotní překvapivou prohrou v Trutnově. Jak to překvapilo vás?

Překvapení to bylo, Slavia favoritem byla. Ale už loni jí Trutnov pěkně zatopil a doma také jako vysokého favorita porazil. Takže to na ni asi umí.

Vám se doma v poslední době tolik nedařilo, poměrně nedávno jste ve své hale prohrály třikrát za sebou.

Naštěstí jsme ale naposledy porazily Karlovy Vary a já věřím, že už je to pryč. Navíc pro nás je to už hlubší minulost než pro Slavii její sobotní překvapivá porážka v Trutnově. A znovu jede ven.