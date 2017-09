Žabiny jsou zase Žabiny. A vrací se do basketbalové Evropy

„Doufám, že se ze situace hledání dostaneme do normálu a budeme se moct věnovat hlavně basketbalu,“ poví Jan Bobrovský, úspěšný trenér, jednatel a symbol klubu.

Že někdejší vítězky Euroligy, které se vrací k názvu Basket Žabiny Brno, už nebudou živořit, naznačuje i to, že jdou zpět na mezinárodní scénu - byť jen do Středoevropské ligy CEWL, tedy poháru třetí garnitury.

„Soupeři jsou tam kvalitní, mají množství cizinek,“ podotýká Bobrovský. „Jsme rádi, že jsme tenhle krok udělali. Postupně bychom se rádi zlepšovali až do Euroligy,“ vysní si 72letá legenda, která už loni přenechala post hlavního kouče Viktoru Prušovi.

Pod vedením progresivního trenéra s dozorujícím asistentem Bobrovským Žabiny překvapovaly. Mladý tým bez většího počtu cizinek ovládl český pohár, v ženské lize proháněl favoritky a skončil šestý. „Vyjma USK Praha jsme byli schopní porazit všechny týmy. A teď máme v plánu se o to pokusit opět,“ sděluje Pruša. „V každém případě se chceme dostat mezi osmičku a play-off. A kdyby se nám podařilo v CEWL postoupit do Final Four, bylo by to plus,“ připojuje se Bobrovský.

Žabiny, které rozehrají nejvyšší soutěž v sobotu v 16.30 doma proti pražské Slavii, pozměnily kádr. Odchody zkušené Kašpárkové, Sedlákové nebo Palušné mají zacelit teenagerky z klubové líhně a jediná cizinka - chorvatská rozehrávačka Tea Buzovová.

„Na to, že spousta holek odešla a přišla spousta mladých, jsem byla v přípravě docela překvapená z našeho herního projevu,“ říká nová kapitánka Pavla Švrdlíková. „Pokud budeme takhle dál pracovat, mohla by to být zajímavá sezona.