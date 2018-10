Baseballisté Bostonu vyřadili obhájce z Houstonu a jsou ve finále MLB

Postupovou čtvrtou výhru Bostonu zařídili homeruny J.D. Martinez a Rafael Devers. Nadhazovač David Price odházel šest směn bez bodu a zapsal si první výhru v play off. „Paráda! Dostat se do Světové série je jeden z nejlepších pocitů na světě. Máme zase šanci fanoušky v Bostonu dostat do euforie,“ řekl Martinez.

Houston sice vyhrál první zápas série, ale v dalších čtyřech duelech nedokázal zadržet útok Bostonu, který nasázel celkem sedmadvacet bodů.

„Mají skvělou sestavu, a když uděláte chybu, okamžitě ji potrestají,“ řekl hvězdný nadhazovač Houstonu Justin Verlander, kterému po homerunu Martineze ve třetí směně skončila série šestadvaceti směn bez bodu v play off v řadě.

„Letos to nestačilo. Musím se ráno vzbudit, kouknout do zrcadla a začít pracovat, aby to bylo za rok lepší,“ řekl třetí metař Astros Alex Bregman