Americká posila chce ukončit 30leté čekání baseballistů Eagles na titul

Draci Brno získali 21 titulů v české baseballové extralize a letos mají zálusk na dvaadvacátý. V cestě jim budou stát loňští finalisté Arrows Ostrava a také Eagles Praha. Ti čekají na tuto trofej už 30 let.

„Favoritem na titul jsou Draci, mají kvalitní tým a ještě posílili. Arrows Ostrava si po minulém roce o trojku říkají. Překvapením by mohli být Hroši Brno, kteří to hodně staví na zahraničních posilách. Černým koněm pak Třebíč. A samozřejmě my. Pokud nebudeme ve finále, tak je to pro mě neúspěch,“ říká rezolutně kapitán Pražanů Petr Zýma.

Právě jeho otec byl u posledního titulu klubu v roce 1988. „Naše kariéry nebudou naplněny, pokud se titul nevrátí do Krče. A pokud nebudeme ve finále, tak je to pro mě neúspěch,“ dodává Zýma.

„Eagles jsou tým s bohatou historií, skvělými fanoušky a jsou jedním z adeptů na celkové vítězství,“ vypočítává americký nadhazovač Taylor Thurber (24) důvody, proč si vybral právě pražský celek. „Chci pomoct ukončit čekání na titul,“ míní zahraniční posila Krče.

A generální manažer pražského celku Jan Drábek o něm přidává: „Taylor je výborný nadhazovač, hodně si od něj slibujeme. Kromě něj máme nejlepšího pálkaře loňské extraligy Joe Wittiga a vrátil se i David Sandoval, jeden z nejlepších zadáků, kteří byli v extralize.

Posily měl za úkol sehnat trenér Vladimír Chlup, někdejší skaut týmu zámořské MLB Seattle Mariners.

Jak se krčským hráčům bude dařit, může naznačit i jejich první domácí zápas v rámci bohatým programem nabitého Opening day s Technikou Brno (pátek, 19:00). „Chceme se ukázat fanouškům a rodičům, vrátit jim podporu. Tohle je úžasný projekt, který přiláká lidi, bývalé hráče, rodiče i mládežnické týmy a jejich rodiče. Spojíme zelenobílou komunitu Eagles,“ láká Zýma do Krče příznivce baseballu.