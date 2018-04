Těžší než španělština a italština, tvrdí o češtině americké posily

Nebyla to úplně jednoduchá aklimatizace. Když Alejandro „Alex“ Viera a Derron Davis, dvě ze čtyř amerických posil extraligových třebíčských baseballistů, před několika dny dorazili na Vysočinu, překvapilo je chladné počasí.

„I když oba říkali, že sledovali předpověď, nebyli na to vůbec připravení. Oběma jsem musel přinést z domu svoji bundu,“ usmívá se trenér Nuclears Jan Gregor.

„Derron je z Los Angeles, kde je třicet stupňů, Alex z Floridy. Když ve středu svítilo sluníčko a bylo krásně, tak se jim tady líbilo. Ale když začne foukat typický třebíčský vítr a začne být mrazivo, není to ideální,“ pokračuje třebíčský kouč. „Budou tady ale šest měsíců, takže myslím, že si zvyknou.“

Kromě počasí, které je každým dnem a blížícím se jarem stále příjemnější, budou muset američtí mladíci bojovat také s další velkou výzvou: češtinou. „Je to opravdu těžká řeč. Mnohem těžší než španělština nebo italština,“ tvrdí shodně Viera i Davis. „Všichni cizinci si myslí, že čeština je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Vedle japonštiny a čínštiny,“ tvrdí Gregor.

„Ahoj, děkuji, čau,“ souká ze sebe Viera první slůvka v neznámém jazyce. „Snažím se učit každý den, pokud to jde,“ pokračuje už rodnou řečí. A když si neví rady, využije aplikaci v mobilním telefonu. „V týmu není s angličtinou problém. Ale občas, když vyrazí do města, musí použít překladač,“ vysvětluje Gregor.

Angličtinu v týmu vítají také rodiče mladých hráčů

Zkušený kouč nemá s dorozumíváním se s americkými hráči potíže. „Baseball je americký sport, takže většinou komunikace probíhá v angličtině,“ líčí. „Ale snažím se, aby se naučili nějaká slovíčka v češtině. Protože když v zápase mluvíte s ostatními česky, není pokaždé snadné říct to samé anglicky. Třeba slangové výrazy.“

Příjezd čtveřice Daniel Cameron, Reece Green, Derron Davis a Alex Viera přivítali i mladí třebíčští hráči. A nejen oni. „Každý rodič je nadšený, když kluk může mluvit celý den anglicky,“ všímá si Gregor. „Navíc kluci si skoro denně vezmou nějakého čtrnáctiletého hráče, který hraje extraligu, a jdou s ním na trénink.“ Jak složité je přilákat amerického baseballistu do Česka? Podle kouče Nuclears vůbec. „V tuto chvíli je česká liga strašně moc žádaná, je hodně vysoko ceněná. Řada lidí chce hrát v Evropě, zejména u nás,“ popisuje. „Takže je to mnohem jednodušší, než to bývalo.“

Do Česka se vydávají hráči, kteří mají zkušenosti s americkými univerzitními soutěžemi. „Ve světě je baseball hodně populární, volných hráčů je dost. Tihle, kteří se sem dostávají, většinou přes zimu hrají v Austrálii,“ prozrazuje předseda třebíčského klubu Jan Urbánek. „Jsou to dobrodruzi, hráči do 26 let, kteří chtějí poznat svět.“

Případné posily si kouč proklepne i přes e-mail

Jde však o to zvolit posily správně. „Musíte natrefit na člověka, který tady bude schopen být šest měsíců, nebude dělat problémy a po dvou měsících se vám nevrátí zpátky domů, protože se mu stýská po přítelkyni,“ vysvětluje Gregor.

Ten si hráče „proklepne“ při vzájemné komunikaci přes e-maily nebo sociální sítě. „Z mého hlediska je strašně důležité, když se jim ozvu, jak reagují. Když vám člověk odepíše jednou za tři týdny, tak se nemůžete na ničem domluvit. Musí být odhodlaní.“

Jaká má na svůj výběr kritéria? „Jednoduchá. Chci mladého hráče, který zapadne do kolektivu. A aby měl zkušenosti s profesionální univerzitní ligou Division One, jejíž úroveň je vyšší než úroveň extraligy.“ Kluby z nejvyšší domácí baseballové soutěže svým zámořským posilám hradí náklady za letenky, ubytování a stravu. „Vyřídíme jim vízum na 90 dní, které se poté prodlouží o dalších 90 dní. Takže si mohou užít šest měsíců v Evropě a zahrát si přitom fakt dobrý baseball,“ říká Gregor.

A také poznat jiné prostředí.

„Kluci už se byli podívat do centra, na židovské město, kolem řeky. Obdivovali baziliku,“ prozrazuje třebíčský kouč, že američtí sportovci ocenili krásu města, jehož historická část je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

„Když vysvitne sluníčko a mají volno, snaží se poznat Třebíč a Českou republiku. Chtějí se jet podívat i do Prahy,“ říká Gregor.

Kromě toho však tráví dost času také přímo v baseballovém areálu Na Hvězdě. „Jsou hodně týmoví, snaží se tu být i mimo oficiální tréninky a pomáhat českým klukům. Snad nejvíce v historii, co jsme tady cizince měli. To se mi líbí.“

Spokojenost může být v Třebíči zatím i s výsledky. Ze čtyř dosavadních zápasů Nuclears tři vyhráli. A výbornou formu chtějí potvrdit i v zítřejším domácím dvojzápase.

„Máme dobrý start do sezony, lepší než v minulé sezoně. Teď nás navíc čeká Technika Brno, která dosud všechno prohrála,“ říká Gregor. „Uvidíme. Kdyby se nám povedlo mít po šesti zápasech bilanci 5-1, bylo by to výborné.“