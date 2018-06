Skokani tápou, tak baseballista Voják zkusí získat titul s Ostravou

Už před sezonou to bylo na stole. „Legislativně to však nešlo provést,“ podotýká Voják. „Skokani mají minimální šanci dostat se do play off a Arrows se již několik let snaží vyhrát extraligu a vždycky jim to uniká o malinký kousek. Věřím, že jim budu ku pomoci k získání titulu,“ říká zkušený catcher.

Namísto něj do Olomouce přijdou Filip Daněk, Ondřej Košata, Michal Prokeš a Jindřich Adamus. „Určitě bych neodešel, aniž bychom od Ostravy někoho nezískali,“ tvrdí Voják. „Jsou to mladší hráči, kteří dosud nedostávali na hřišti tolik šancí. Ostrava má ale spoustu talentovaných baseballistů, takže se nebojím, že by do Skokanů nezapadli.“

S tím nemá potíže ani Voják v Ostravě, ačkoli za ni bude hrát jen zápasy. Olomouci chce nadále pomáhat v tréninkových jednotkách.

„V Ostravě mám spoustu známých z reprezentace a nebude sebemenší problém se do kádru začlenit, i když s nimi nebudu trénovat. Budu jezdit jen na zápasy. Přes týden budu v Olomouci, kde mám spoustu povinností, které nemůžu nechat být. Jsem pořád skokan a Skokany budu i nadále přes týden trénovat,“ popisuje neobvyklou dohodu.

„Díky mým zkušenostem mi nebude dělat problém vžít se do hráče Arrows a podávat za tento tým ty nejlepší výkony. Rivalita mezi Olomoucí a Ostravou tu pochopitelně je odjakživa, ale s největší pravděpodobností bychom se už na hřišti proti sobě neměli potkat. V základní části jsou už vzájemné zápasy odehrané.“

A co kdyby se Olomouc zázrakem dostala do play off? „To by pak bylo hodně zajímavé!“ Svůj odchod v olomoucké kabině rozebíral se spoluhráči. Chtěl znát jejich názor. „Jako první jsem to probral s našimi cizinci. Bylo to pro mě nejdůležitější, protože jejich účinkování jsem zařizoval já a chtěl jsem je s tím seznámit nejdřív. Naprosto to pochopili a jednoznačně mi to odsouhlasili,“ potěšilo Vojáka. „A vlastně všichni kluci to přijali v pohodě, chápou to. A jsem rád, že stejně pozitivně to přijali i kluci ze strany Arrows, kteří budou hrát za Olomouc.“

Jako trenérovi Skokanů se mu však průběh extraligy hodnotí těžko. „První tři čtvrtě sezony jsou za námi a čtyři výhry jsou hodně málo. Tým letos nehrál dobře, nepředváděli jsme dobré výkony. Konečné závěry a hodnocení ale budu dělat až po úplném finiši sezony,“ povídá.

„V tuto chvíli je před námi ještě sedm zápasů a na šesté místo, které nyní patří Třebíči, teď Skokani ztrácí čtyři výhry. Bilance po vzájemných zápasech hraje ve prospěch Třebíče. Pokud by chtěli Skokani pomýšlet na play off, tak by museli vyhrát ideálně všechny zbývající mače. Šance tam pořád je, Skokani se nevzdávají a myslím si, že se poperou o každý zápas. Třeba se do play off přece jen dostanou.“

Teď chce pomoct na hřišti ostravským šípům. „Ostrava svého catchera, který hraje výborně, má. Bude záležet, jak se rozhodne trenér mě nasazovat,“ těší se na výzvu.