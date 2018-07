Barum rally ozdobí Dani Sordo, hvězda světových tratí ze Španělska

Špičkové jezdce na vzestupu, kteří mířili do mistrovství světa, nabízela v posledních letech startovní listina automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín. Letošní ročník dodá něco úplně jiného – hvězdu, která se ve vrcholném seriálu pravidelně objevuje na stupních vítězů.

Svou premiéru na soutěži si odbude španělský pilot Dani Sordo, který dvakrát skončil třetí v celkovém pořadí mistrovství světa a v letošní klasifikaci mu patří průběžné páté místo. Přitom vynechal dva podniky ze sedmi odjetých (nyní se koná osmý díl ve Finsku, kde rovněž nestartuje).

„Každý říká, že je to velmi těžká soutěž, že k ní musím mít respekt. Už se těším,“ poznamenal Sordo. „Budou tam hodně rychlí konkurenti, kteří tamní tratě znají, ale to je pro nás výzva a pokusíme se odvést co nejlepší práci.“

Ve světovém šampionátu Sordo hájí barvy továrního týmu Hyundai. S modelem stejné značky se představí také na Zlínsku. Ale nebude pilotovat i20 Coupe WRC, nýbrž i20 R5. Jde o novinku korejské automobilky, která se s ní chce pevně usadit na evropských tratích a konkurovat tam české Škodě Fabii R5, jež této kategorii vládne. A kde jinde předvést své možnosti než na domácí půdě největšího soupeře?

„Barum rally je jeden z největších závodu seriálu mistrovství Evropy. Proto je pro nás s ohledem na zákaznický program důležité být vidět na takové soutěži,“ vysvětlil manažer zákaznického programu Hyundai Motorsport Andrea Adamo. „Víme, že startovní listina bude nabitá, přesto věříme, že kombinace Daniho a našeho vozu může být vítězná.“

35letý Sordo, který ještě nikdy nezávodil s modelem R5, patří mezi elitu spoustu sezon. 157 odjetých soutěží v mistrovství světa jej řadí na sedmé místo historických tabulek, stejně jako 1­024 získaných bodů. Sice triumfoval jen jednou, před pěti lety v Německu, ovšem na stupně vítězů vystoupil 44x. Naposled letos v květnu v Argentině, kde byl bronzový. V minulosti působil v týmech Mini a hlavně Citroën, kde byl kolegou devítinásobného mistra světa Sébastiena Loeba.

Trošku překvapilo, že Hyndai pošle do Zlína zrovna Sorda, protože zdejší podmínky vůbec nezná. Naopak jeho další jezdci Thierry Neuville, který vede mistrovství světa, a Andreas Mikkelsen tady v minulosti několikrát závodili.

Dani Sordo

Jakou konkrétní podobu dostane startovní listina, to zatím není jasné. Ale určitě v ní nebude chybět šestinásobný vítěz Jan Kopecký. Tovární jezdec Škody Motorsport už má jistý domácí titul a usiluje o světový v nižší kategorii WRC2, přesto do Zlína dorazí obhajovat triumfy z posledních tří sezon. Stejně jako Sordo přijede rovnou ze světové Německé rally, která se uskuteční týden před Barumkou.

Závodit by měl také jeho týmový kolega Juuso Nordgren z Finska, který letos obsazuje soutěže mistrovství Evropy, a Rus Alexej Lukjaňuk, jenž v posledních ročnících Kopeckého hodně proháněl. Další jména budou jasná až 13. srpna, kdy pořadatelé zveřejní seznam účastníků. Dosud registrují zhruba čtyřicítku zájemců.

Zatímco v posledních letech Barum rally uzavírala prázdniny, nyní se pojede o týden dřív - od 24. do 26. srpna. Organizátoři nachystali tradiční porci patnácti rychlostních zkoušek. Jako první se pojede jako obvykle městský test v ulicích Zlína.

„Loni jsme s pomocí mobilních operátorů zkusili spočítat, kolik ho sleduje lidí. Došli jsme k číslu 35 tisíc,“ upozornil ředitel soutěže Miloslav Regner.

Po loňské absenci se na trať znovu vydají legendární veterány Bugatti, po okruhu budou kroužit před startovním polem.

Sobotní program obsahuje testy Březová, Semetín, Rajnochovice a Kudlovice. Všechny se pojedou dvakrát stejně jako nedělní Halenkovice, Maják a Kašava. Ta představuje skutečné vyvrcholení 48. ročníku oblíbené rally, protože měří 25 km. V nedělním cíli se vítěz objeví krátce před 17. hodinou.