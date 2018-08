Bude to dobrá zkušenost, říká hvězdný Sordo před Barum rally

Jeho zdejší start provázejí velká očekávání, protože poprvé ve své kariéře usedne do modelu R5. S Hyundaiem i20 chce bojovat o prvenství.

„Předvedu to nejlepší, co umím. Naším cílem je vyhrát,“ slíbil v exkluzivním interview pro MF DNES Sordo, který startuje s krajanem Carlosem Del Barriem.

Zlínští fanoušci ho mohou potkat už v úterý na autogramiádě, která začíná v nákupním centru Zlaté jablko v 19 hodin.

Co víte o Barum rally?

Jenom jsem o ní slyšel a znělo to hodně zajímavě. Těžká, na úzkých a uskákaných tratích. A taky to vypadá, že každý s ní má spoustu zkušeností, hlavně škodovky jsou tam mimořádně rychlé. Takže pro nás to bude hodně těžké. Ale zároveň půjde o dobrou zkušenost. Chceme předvést co nejlepší výkon a ukázat, jak je náš hyundai rychlý.

Dani Sordo Tovární jezdec Hyundai Motorsport se narodil 2. května 1983 ve španělském městě Puente San Miguel.

V mistrovství světa v automobilových soutěžích odjel 158 soutěží a 44x se objevil na stupních vítězů. Své jediné vítězství vybojoval v roce 2013 v Německu.

V celkovém pořadí získal dvě třetí místa v letech 2008 a 2009.

V Hyundai působí od roku 2014. Předtím jezdil v týmech Citroën (2007-10, 13) a Mini (2011-12).

V roce 2005 se stal juniorským mistrem světa.

V letošní sezoně mu patří průběžné šesté místo, na stupně vítězů vystoupil v Mexiku a Argentině.

Váš spolujezdec tady startoval v roce 2010, kdy navigoval Brazilce Oliveiru. Zjišťoval jste od něj nějaké detaily?

Pokud vím, tak tehdy havarovali. Nezažil tady nejlepší moment své kariéry, ale bylo to s jiným jezdcem. Doufám, že neskončíme mimo trať a předvedeme dobrý výkon.

Jak se vůbec zrodila myšlenka startovat na Barum rally? A co vás napadlo, když vám vedení týmu naznačilo, že byste tady mohl závodit?

Vedení za mnou přišlo, co bych říkal tomu, kdybych zkusil nějaký start s vozem R5. Řekl jsem OK, pojedeme tam a ukážeme jeho přednosti. Rozhodně si to užijeme.

Jak odhadujete svoje šance na vítězství?

Ty jsou vždycky, takže uvidíme, jak to bude vypadat na trati.

Největším favoritem je Jan Kopecký. Bude těžké mu stačit?

Samozřejmě ho znám a vím, že patří mezi jezdce, kteří tuto soutěž dokonale znají. Výborný je ale v každé rally. Na asfaltu bývá mimořádně rychlý, takže nás nečeká nic snadného.

Nedávno jste Hyundai i20 R5 testoval v jižních Čechách. Bylo to poprvé, co jste v něm seděl. Jak jste se v něm cítil?

Velmi dobře. Nikdy předtím jsem toto auto neřídil, takže si na něj potřebuju trochu zvyknout. Musíme ještě trochu vyladit tlumiče a taky se potřebuju sladit s volantem. Jinak jsem poznal, že sedím ve výborném autě.

VIDEO: Sordo testuje Hyundai na cestičkách na Krumlovsku

Sám jste zmínil, že na rozdíl od konkurence vůbec neznáte zdejší rychlostní zkoušky. Cítíte to jako velký handicap?

Nejde jenom o samotnou rally, ale také o auto a tým. Všechno bude nové a není snadné se na to připravit. Ovšem za nejtěžší věc považuju zvyknout si na auto, se kterým jsem toho moc nenajel.

Hodně důležité budou i seznamovací jízdy, že?

Jasně. Stejně tak ještě potřebuji testovat a vyzkoušet vůz při různých nastaveních. (Sordo se zúčastní dnešního oficiálního testování ve Velkém Ořechově - pozn. aut.) Všechno je důležité.

Zkuste srovnat model R5 s autem WRC. Jak těžké bude napasovat ho na váš jezdecký styl?

Vůz R5 je dobrý, ale samozřejmě ve WRC je všechno o něco lepší. Je dražší, větší, silnější, má lepší brzdy, přitom v zatáčkách je rychlejší. Zadní část modelu R5 je pro mě někdy trošku neklidná, protože je tam méně aerodynamiky a všeho. Rozdílné jsou i tlumiče, ale největší rozdíl je v motoru. Hlavně ve středně rychlých zatáčkách.

Čekáte, že vás do Zlína přijedou podpořit španělští fanoušci?

Možná přijedou. Nevím to jistě, ale doufám, že dorazí. Bylo by to pěkné.

Dani Sordo při testech na Českokrumlovsku s Hyundai i20 R5.

A co vaše rodina?

Bude tady můj inženýr, stejně jako spolujezdec, které beru jako členy své rodiny.

Barum rally je součástí mistrovství Evropy. Co si myslíte o tomto seriálu?

Myslím, že je to dobrý šampionát. Je tady spousta mladých jezdců, stejně jako zkušených a všichni jsou rychlí. Vozy nejsou tak silné jako v mistrovství světa, přesto závodníci jedou naplno s tím, co mají. To je vždycky pěkné.

Pět let jste byl týmovým kolegou devítinásobného mistra světa Sébastiena Loeba. Nemůžu se na závěr nezeptat, jak se s ním spolupracovalo.

Je výjimečný. A je to šampion. Pro mě byl někdy až příliš klidný. Ale je zbytečné o něm cokoliv říkat, protože všichni víme, jak je rychlý a jaký je to profesionál.