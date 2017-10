Od Strýcové odešel kouč: Podraz! Jde k Plíškové. Už nejsme kamarádky

Jedenatřicetiletá bojovnice si do Prahy přivezla svou druhou trofej z WTA Tour. Vydřela ji navzdory nemilé situaci v jejím bezprostředním okolí.

„O to víc si jí vážím,“ řekla Strýcová. „Na podzim jsem v sobě našla sílu, o které jsem možná ani nevěděla. Na asijské šňůře i v Linci jsem hrála sama za sebe, ne za trenéra. Bavilo mě to, byly to moje prohry a výhry.“

Duševní otřes jí způsobilo oznámení od kouče Krupy, jenž po US Open dostal nabídku od české jedničky Karolíny Plíškové. „Přes textovku a po telefonu mi dal vědět, že jde ke Karolíně. Ranilo mě to. Tomáš není můj majetek, ale tenhle způsob komunikace jsem si nezasloužila.“

Strýcová s Plíškovou si v konkurenčním prostředí na WTA Tour byly docela blízké. Sblížila je společná vítězství ve fedcupových čtyřhrách. Při putování po světě občas zašly na kafe nebo na večeři.

„Ale slovo kamarádka už bych ve vztahu ke Karolíně nepoužívala,“ pravila Strýcová. „Náš vztah je na bodě nula. Když mi říkala, že má zájem o mého trenéra, její manažer pan Hrdlička už byl u něj. Zrodilo se to za mými zády.“

Michal Hrdlička, zároveň snoubenec Plíškové, je nyní se třetí tenistkou světa v Singapuru, kde se připravuje na Turnaj mistryň. Angažování Krupy zatím odmítl potvrdit: „Není na pořadu dne se k tomu vyjadřovat, Karolína se připravuje na vrchol sezony. Snad jen, že z naší strany proběhlo vše korektně. Tomáše Krupu jsme oslovili, na příští rok neměl žádný závazek. Karolína o tom Báru informovala z očí do očí. To je podle mě korektní jednání.“

Na výpomoc při Masters si Plíšková najala bývalou australskou deblovou hvězdu Rennae Stubbsovou. V přípravě na Australian Open 2018 už ji pravděpodobně povede Tomáš Krupa.

Strýcová dosud jeho nástupce nějak zvlášť nehledala: „Soustředila jsem se na zápasy. Něco v hlavě mám, ale rozhodnutá nejsem.“

Tomáš Krupa Tenisový trenér Tomáš Krupa (*14. 11. 1972) šest let koučoval Tomáše Berdycha, vedl také Radka Štěpánka a Jiřího Veselého. Dva roky spolupracoval s Barborou Strýcovou, od které přechází ke Karolíně Plíškové

Na okruhu WTA není snadné pěstovat vyloženě přátelské vztahy. Ženy a dívky z různých koutů světa mezi sebou soupeří o živobytí, přetahují si kouče i parťačky do čtyřhry.

Plíšková například obtížně stravovala loňský přestup jejího trenéra Jiřího Vaňka k Petře Kvitové.

Otázkou je, jak se Češky napříště snesou ve fedcupovém družstvu, které v minulých šesti letech pětkrát dosáhlo na tradiční trofej.

Leccos naznačuje výrok Strýcové: „Fed Cup chci hrát. Z nominace bych byla nadšená. Pocity křivdy bych do byznysu nezatahovala. Snažila bych se být pro tým užitečná. V sobě si to nastavím tak, aby všechno bylo fajn.“