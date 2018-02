Ať má kapitán hlavu zamotanou, říká Strýcová před nominací Fed Cupu

„Je strašně hezký, že takhle malá země má tolik skvělých hráček,“ řekla Strýcová.

Ač jde před 1. kolem Fed Cupu proti Švýcarkám spíše o kosmetickou úpravu - Kvitová poskočila na 21. příčku, Strýcová je 25. - nehrající kapitán Petr Pála o nasazení do sobotních dvouher zatím jasno nemá.

„Jen ať má hlavu pěkně zamotanou, ve čtvrtek ji určitě dobře rozmotá,“ přidává Strýcová.

Bojujete tedy i při trénincích o případné místo v úvodních dvouhrách?

To si rozhodně nemyslím. Dneska jsme s Kájou (Plíškovou) sice hrály tréninkový set, ale rozhodně to není tak, že teď musím vyhrát, abych byla v nominaci. Necháme to na kapitánovi.

Fed Cup, 1. kolo Česko vs. Švýcarsko Sobota 10.2. - začátek programu v 13.30 (úvodní dvouhry)

(úvodní dvouhry) Neděle 11.2. - začátek programu v 12.00 (dvouhry + případná čtyřhra)

Ale zvítězila jste...

...jo, ale je to pouze trénink. Každá jsme si zkoušely určité věci.

Po náročném programu v Austrálii se vracíte zpět k tenisu. Jak se cítíte?

Týden jsem nevzala raketu do ruky, dělala jsem nějakou kondici, vyrovnávala se s posunem času. Začala jsem hrát teprve v pondělí, ale tenis jsem určitě nezapomněla.

Po dvou letech si opět zahrajete v pražské O2 areně. Na co tady nejraději vzpomínáte?

Hala je vždy příjemná. Ráda vzpomínám na všechny ty emoce, které jsme prožily naposledy po vyhraném finále s Ruskem (3:2). Atmosféra byla neskutečná, lidi řvali. Těch vzpomínek je opravdu strašně moc.

Už jste si na nový zelený povrch zvykla?

Zatím je tak středně rychlý, občas se tu míče dost zastaví. Ale ono se to ohraje a bude to o něco rychlejší. Ale nemohu říct, co pro mě bude lepší. Prostě povrch bude takový a my se budeme muset přizpůsobit.

Pokud by došlo i na rozhodující čtyřhru, nejčastěji se mluví o vás a Lucii Šafářové. Jste připravená i na tuto roli?

Já jsem připravená na všechno.