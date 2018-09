Angry Birds s raketami. Jak ostrá ptáčata z Plzně dolétla na velký bál

„Začaly jsme teprve v březnu - a vidíte,“ říká Barbora Strýcová, usazená vedle své deblové parťačky. „Dvěma holkám, co spolu vyrůstaly a jejichž rodiny se znají odmalinka, se podařilo postoupit na největší turnaj v našem sportu. To je přece hrozně hezký příběh.“

Andrea Sestini Hlaváčková pochopitelně souhlasí: „Jsem hrozně ráda. Hlavně že to zažijeme spolu.“

Dvě rodačky z Plzně si daleko od domova definitivně pojistily Turnaj mistryň. Ať už finále čtyřhry v čínském Wu-chanu v sobotu od 10.30 dopadne jakkoli, ony v říjnu zamíří do jiné a nepoměrně slovutnější asijské destinace.

Hej hola, Singapur volá!

„Taky už mi Andy dělá průvodkyni,“ baví se Strýcová, neboť její kamarádka na bálu tenisové smetánky nastoupila již čtyřikrát. Loni dokonce s Maďarkou Babosovou vyhrály, jenže poté nastalo hledání nové spoluhráčky. A když první pokusy nevycházely, ožilo spojení ověřené časem.

Barbora Strýcová (vlevo) a Andrea Sestini Hlaváčková na turnaji ve Wu-chanu

„Známe se delší dobu, než co jsme na světě,“ culí se obě. Přátelily se už jejich maminky. „Pak jsme spolu vyrůstaly,“ vzpomíná Strýcová na plzeňské dětství. „Kruh čtyř pěti holek, co dělají všechno společně. Chodily jsme na krasobruslení, dělaly sbírku pro psí útulek.“

A hrály tenis, samozřejmě.

Když už jinak ryze individuální sport skýtá i možnost nastupovat bok po boku, vazby se tuze hodí.

„Určitě to hodně pomáhá. Víme osobě hodně osobních věcí,“ říká Sestini Hlaváčková. „Co která bere vážně, jak se kdy cítí. Hodí se to hlavně pro mimotenisový život. Rády se vidíme na večeři, někam zajdeme - nebo si naopak od sebe na chvíli dáme pokoj. Zkrátka víme, jak která funguje.“

Jejich tým kromě úspěchů - ve Wu-chanu hrají už čtvrté společné finále - našel také chytlavou přezdívku. Říkají si Angry Birds. A nejen proto, co se přímo nabízí: A jako Andrea, B jako Barbora.

„Před jedním zápasem na antuce jsme nějak zmínily tuhle známou hru a můj trenér nám říkal: K vám to fakt sedí. Že jsme takový ostrý ptáčata,“ líčí Sestini Hlaváčková. To v sobě i ona skrývá tolik temperamentu jako její impulzivní kolegyně? „Obě jsme takové. Sice každá jinak, ale obě,“ přitaká Strýcová.

Ještě si spolu zahrají v Pekingu a pak plzeňská ptáčata vyletí do teplých krajin jihovýchodní Asie. Češky tuhle disciplínu umějí, vždyť jako první pár si Singapur už dávno zajistily Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková.

Strýcová letos absolvuje celkově povedený rok, na všech grandslamech postoupila nejméně do 3. kola. V tenisu už si prožila prakticky všechno, ale možnost stoupnout si v ikonickém hotelu Marina Bay Sands (ano, ten s lodí místo střechy) a rozhlédnout se po bohatém městském státě, to je novinka i pro ni.

„Znamená to pro mě hrozně moc. Byl to jeden z cílů, které jsem si chtěla splnit,“ raduje se.

Barbora Strýcová (vpravo) a Andrea Sestini Hlaváčková prošly na turnaji ve Wu-chanudo finále.

V Singapuru se letos s dýchánkem pro nejlepší loučí, od příštího roku přebírá štafetu čínský Šen-čen. Mnohým se po lokalitě kombinující tropickou exotiku s evropským pořádkem asi bude stýskat.

„Je to opravdová třešnička na celé sezoně,“ vypráví Sestini Hlaváčková. „Týden, na který se chcete co nejlépe připravit, ale zároveň si ho hodláte užít se vším všudy. Všichni se starají, hotel je krásný, zázemí taky.“

Zároveň je to akce pořádně blesková, neboť osm nejlepších párů WTA míří do klasického play off systému. „Jde nám to dobře. A zároveň se pořád dá dál pracovat na hodně věcech, což je taky fajn,“ říká Strýcová. Co by se taky tyhle dvě bály: bývalé krasobruslařky momentálně ladně tančí i po kurtu.