Špotáková je těhotná, po narození druhého potomka se chce k oštěpu vrátit

Špotáková hodlá při návratu postupovat podobně jako po narození syna Janka, který přišel na svět v květnu 2013. Hned v létě 2014 se Špotáková stala v Curychu mistryní Evropy.

Nyní by se šestatřicetiletá oštěpařka po porodu ráda připravila na sezonu 2019 a hlavním cílem pro ni zůstávají olympijské hry 2020 v Tokiu.

„Už vím, že mateřské povinnosti i sportovní kariéra se dají dobře skloubit,“ uvedla Špotáková v tiskové zprávě.

Jako matka získala ještě bronz na olympijských hrách v Riu a loni se po deseti letech od prvního zlata v Ósace radovala v Londýně z druhého titulu mistryně světa.

Sportovkyně matkami Je to náročné, ale mohou být lepší než kdy dřív.

Ráda by přidala další úspěchy. „Nerada plánuji moc dopředu, nikdy nevíte, co vám život přinese do cesty. Nicméně pro mě stále platí i v současné chvíli, že sportovní vrchol, ke kterému chci v současné chvíli směřovat, jsou olympijské hry v Tokiu 2020,“ doplnila devítinásobná vítězka ankety Atlet roku a dvojnásobná nejlepší česká sportovkyně roku.

Syn Janek se oštěpařce Špotákové narodil v květnu 2013