Potřebuju lodičky! O cestě Krejčíkové z pouště až do velkého finále

„Vůbec jsem s tím nepočítala, ale jsem ráda, že to tak dopadlo. Kapitán přinesl samé dobré zprávy,“ popsala hovor s šéfem fedcupového týmu Petrem Pálou.

Deblová specialistka Krejčíková je čtvrtou dámou pro útok na titul ve finále s USA. Nahradila zraněnou Karolínu Plíškovou, k trojici Petra Kvitová, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková se připojila ve středu.

„Bylo strašně příjemné, že se pan Pála ozval, i když jsem musela přerušit dovolenou,“ vypráví. Přesto neřekla „ano“ v sekundě: „Potřebovala jsem si všechno promyslet, trvalo mi to asi dvě hodiny.“

Ne snad kvůli vzdálenosti; sice musela měnit letenky, ale Perský záliv je vzdušnou čarou „jen“ šest hodin od Prahy. Šlo jí mimo jiné o to, aby si přenastavila hlavu i tělo.

„Věděla jsem, že musím začít něco dělat. Že nemůžu jenom ležet na pláži a opalovat se,“ říká. „Předtím jsem se trochu připravovala jen kondičně, ne tenisově.“

Fed Cup je v mnohém specifická záležitost, zvlášť pro nováčky. „Řešili jsme spolu organizační věci a Bára měla hodně otázek,“ popisoval Pála. „Ještě nikdy nebyla v týmu a já jsem si uvědomil, že jí toho musím říct daleko víc než holkám, co už jsou zvyklé. Jaké věci má mít, jakou mají mít barvu, co se bude na oblečení našívat. Kdy je oficiální večeře, kdy tu musí být nejpozději.“

Tisková konference před finále tenisového Fed Cupu mezi Českem a USA v Praze. Český tým bez nemocné Petry Kvitové - zleva Barbora Strýcová, kapitán Petr Pála, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Krejčíková už vyhlížela jen to, až jí z Rakouska dorazí věci v národní trikolóře. Oficiality díky hovoru s Pálou „pořešené“ měla: „Potřebovala jsem černé lodičky, ty jsem si musela koupit.“

Letos jako by její kariéra uháněla vpřed na raketový pohon. Proslavily ji dva grandslamové tituly ze čtyřhry po boku Siniakové, hrály společně finále Turnaje mistryň, jsou teď světovými jedničkami.

Velké americké hvězdy finále Fed Cupu nenalákalo, pro Krejčíkovou však je odměnou i příležitostí.

„Dá mi to obrovskou zkušenost. Bude dobré, že uvidím, jak to tady funguje, jak se kdo připravuje. Doufám, že se Fed Cupu budu zúčastňovat i v budoucnosti,“ říká. „Máme super realizační tým, který se o nás dobře stará. Všechno tady funguje a záleží jenom na nás, jak se připravíme a co o víkendu předvedeme.“

Vzhledem k tomu, že její individuální kariéra se spíše rozjíždí, do singlu nenastoupí; to by český tým musela potkat zdravotní pohroma biblických rozměrů. Zato debl umí tak, že by v neděli naskočit mohla.

Což by znamenalo jediné: premiéru v duelu o vše. Čtyřhra se totiž hraje pouze za stavu 2:2 na zápasy.

„Jestli bych měla strach? Ne. Z čeho?“ opáčí dívka, která v prosinci oslaví 23. narozeniny. „Pochybnosti tam vždycky nějaké jsou, ale je důležité je vytlačit pozitivními myšlenkami. Určitě by to bylo pořádné sousto, už jsme si ovšem letos s Katkou něčím prošly, ať už v Paříži, ve Wimbledonu, nebo na Turnaji mistryň. Bylo by to velké, hezká třešnička na konci sezony.“

Taková, kvůli které se vyplatí vyměnit slunce a písek za český podzim. Vždyť se i díky ní může vybarvit do titulových odstínů.