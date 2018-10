Realita je krásnější než představy, vzkazuje Krejčíková ze Singapuru

„Dosud jsem nevěděla, že taková cena existuje. Po vyhlášení jsem si ji hledala na internetu a uděluje se už od roku 1977, takže má obrovskou tradici. Jsem velice poctěna, že jsme ji převzaly právě my,“ sdělila Krejčíková, rodačka z Ivančic.

„Jsem ráda, že jsme se s Katkou letos spojily a jsou z toho cenné výsledky a nádherné vzpomínky. Doufám, ze se nám zadaří (v Singapuru) a potvrdíme, že nám cena patří,“ dodala odpovědi pro MF DNES.

Před vrcholem roku hrála převážně na turnajích dvouhru. V Tchien-ťinu porazila v kvalifikaci Sabine Lisickou, vyhrála tři zápasy za sebou a probojovala se do 2. kola - taková vítězná série se jí podařila poprvé od června, kdy vyhrála turnaj ITF v polské Toruni, a celkově teprve potřetí v letošním roce.

„Na první dva asijské turnaje jsem jela hlavně kvůli singlu. Ze všech vítězství jsem měla obrovskou radost. Nejvíc po zápase s Lisickou. Byl plný zvratů a s příjemným koncem,“ podotkla 22letá hráčka.

Na tom, že se před deblovým turnajem věnovala singlu, nevidí nic, co by ji mělo v Singapuru brzdit. Věří, že jí hraní dvouhry naopak pomůže.

„Dalo mi to turnajovou atmosféru, zápasy, sebevědomí a tenisové zkušenosti. Každý zápas je jiný, speciální, posouvá vpřed. Na Singapur jsem se připravovala doma a během prvních dvou turnajů v Číně. Teď je potřeba doladit formu deblovými cviky a následně se jen těšit na zápasy,“ dodala.

Kurt, na kterém Turnaj mistryň už dvouhrami začal, si Krejčíková o víkendu vyzkoušela. Tím na ni naplno dýchla atmosféra obrovské akce.

„Představy jsem měla, ale skutečnost je úplně jiná. Mnohem krásnější než v představách. Starají se o nás neuvěřitelně. Je to až nezvyk, hlavně po turnajích nižší kategorie. Jako ve snu, v tom nejkrásnějším,“ neskrývá Krejčíková nadšení.

Krátce si stačila projít hotel, v němž jsou tenistky ubytované, pomyslela na prohlídku Singapuru. Myšlenkami už ale stejně „bloudí“ v aréně, ve které ve čtvrtek vstoupí do turnaje.

Až na tréninku v dějišti Turnaje mistryň spojuje znovu svoje síly se Siniakovou, s kterou od US Open nehrála. Nejprve měla po návratu z New Yorku bezmála čtyři týdny volna, v Asii je od začátku října.

„S Katkou jsme se tak během US Open domluvily. Jestli to bude přínosné nebo naopak, to se pozná za pár dní,“ odhaduje. Přeje si první z obou variant. „Myslím, ze to bude dobré. Potrénujeme a budeme čekat na los. Užijeme si to. Pokusíme se předvést maximum a nejlepší výkony.“

Právě na US Open se přerušila vítězná grandslamová série Krejčíkové se Siniakovou. Od „titulového hattricku“ je dělily dva vyhrané zápasy. „Určitě jsme chtěly i US Open vyhrát. Pár zápasů bylo z naší strany na velice slušné úrovni. Nevidím naši prohru v semifinále jako pohromu. Zahrály jsme dobrý zápas. Rozhodovaly dva míče v každém setu,“ ohlédla se za vystoupením ve Flushing Meadows.

Do Singapuru jí přijede fandit rodina, doufá v přítomnost českých fanoušků v hledišti. Vedle tenisových propriet využije i dvoje společenské šaty; jedny na úvodní galavečer, jedny na los.

O tom, zda bude muset dokupovat ještě jedny na banket vítězů, rozhodnou už se Siniakovou přímo na dvorci. Teoreticky může dojít k čistě českému nedělnímu finále, protože v pavouku bude i dvojice Andrea Sestini Hlaváčková, Barbora Strýcová.

„České finále na českém mistrovství, nejlépe v singlu i v deblu, by byl úspěch jako hrom. Snad nebudeme všechny Češky v jedné půlce pavouka,“ přála si Krejčíková.