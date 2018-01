První české úspěchy v Melbourne zařídily Siniaková a Allertová

Jako první z českých tenistů vstoupila do letošního Australian Open Kateřina Siniaková. Po krátké dešťové přeháňce začala na kurtu číslo 19 svůj zápas s řeckou tenistkou Sakkariovou úspěšně a bez větších problémů brala první sadu 6:2.

I druhý set zahájila lépe Češka a odskočila do vedení 3:0, jen o čtyři místa žebříčkově výše postavená Sakkariová ale dokázala kontrovat a druhou sadu otočila. Stále naštvanější Siniaková tak musela za stavu 4:5 čelit servisu soupeřky, nakonec ale i díky šťastnému prasátku při brejkbolu srovnala na 5:5 a druhý set tak rozhodoval tie-break.

Zkrácenou hru měla sice lépe rozjetá Siniaková, vedení 5:3 ale neudržela, pustila soupeřku k setbolu, který Sakkariová hned využila a srovnala na 1:1. Velká bitva se tak nakonec natáhla přes dvě hodiny a přece jen měla vítěznou českou tečku.

ROZHOVOR Co říkala Kateřina Siniaková po postupu do druhého kola Australian Open?

Klíčový brejk na 4:3 už si Siniaková pohlídala a druhým proměněným mečbolem oplatila Sakkariové porážku z jediného předchozího vzájemného zápasu, kterým bylo úvodní kolo ve Wimbledonu. Na Australian Open je naopak Siniaková ve druhém kole po třech neúspěšných letech.

„Musela jsem si to dnes vydřít na 200 procent. I přes dobrý start jsem se v prvním setu dostala do problémů, trochu se zvedl vítr a místo, abych ho využila, tak jsem s ním naopak bojovala a dostala soupeřku zpátky do hry.

Ona se pak hodně zlepšila, nedokázala jsem jí potom přetlačit a bylo pro mě těžké uhrát bod. I proto jsem ráda, že i přes ztrátu druhého setu jsem ten rozhodující nakonec dotáhla.“ hodnotila vítězný boj spokojená Siniaková, která si výrazně spravila chuť po zdejším loňském vyřazení právě hned v prvním kole.



Allertová pečetila výhru kanárem

Ke svému zápasu proti Francouzce Parmentierové nastupovala Denisa Allertová až po své krajance Siniakové, z vítězné tečky se však obě radovaly téměř současně. Allertová totiž od začátku diktovala tempo hry, získala proto brzy první sadu 6:3 a ve druhém setu už to byla téměř česká exhibice, potvrzená kanárem.

Pavouky turnaje Ženy

Muži

Za necelou hodinu tak Allertová navázala na své tři předchozí výhry z kvalifikace a po roční odmlce si v Melbourne znovu zahraje druhé kolo. V něm bude její soupeřkou čínská hráčka Čang Šuaj.

„Očekávám typický asijský styl, plný zarputilosti a běhání, musím se připravit, že to asi nebude tak jednoduché jako dnes. Ale cítím se tu opravdu zatím velmi dobře, tak snad to ještě vydrží.“ přeje si Denisa Allertová udržet formu do dalších kol.

V Melbourne se jí totiž zatím letos velmi daří. „Mám za sebou tři úspěšné zápasy v kvalifikaci, cítím se na kurtu dobře a jsem rozehraná, takže i proto to dnes dopadlo nejlíp, jak mohlo. Klíčové samozřejmě je, abych byla zdravá. Pokud mám k tomu natrénováno, což nyní jsem, tak přijdou i výsledky a zatím se to tady potvrzuje.“



Venus loňské finále nezopakuje

Jen krátce se v pavouku Australian Open udrželo legendární jméno Williamsová. Zatímco grandslamová rekordmanka Serena do Melbourne nedorazila vůbec a užívá si mateřských povinností, její starší sestra Venus dohrála hned v prvním kole.

Venus Williamsová, loňská finalistka se s Melbourne loučí už po prvním kole.

Loňská finalistka si na úvodní zápas dovedla určitě představit snazší los, než talentovanou Švýcarku Benčičovou, přesto byla i díky dosavadní jednoznačné bilanci vzájemných zápasů 4:0 favoritkou. V Rod Laver Areně se ale Venus na rozdíl od loňského ročníku moc neohřála.

Po ztrátě úvodní sady 3:6 se sice zkušená Američanka ve druhém setu zlepšila a neměla daleko ke srovnání setů, Benčičová ale nakonec dramatickou koncovku zvládla a po úspěšném mečbolu na 7:5 se mohla s lehce nevěřícným úsměvem radovat z premiérového skalpu legendy.

Vítězka US Open Stephensová se trápí

Neuvěřitelně temnou šňůru posledních měsíců prodloužila v Melbourne Parku i další Američanka. Překvapivá vítězka loňského US Open Sloane Stephensová totiž od senzačního zářijového triumfu v New Yorku nevyhrála dosud jediný zápas.

K sedmi porážkám v řadě přidala další neúspěch na dvorci Margaret Courtové. S čínskou soupeřkou Čang Šuaj sice začala dobře a vyhrála úvodní set, další dva už ale patřily Číňance a trápící se Stephensovou čeká kromě smutných myšlenek také výrazný propad žebříčkem.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne tvrdý povrch, dotace 55 milionů australských dolarů Muži

Dvouhra - 1. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Estrella (Dom.rep) 6:1, 6:1, 6:1

Dimitrov (3-Bulh.) - Novak (Rak.) 6:3, 6:2, 6:1

Čilič (6-Chorv.) - Pospisil (Kan.) 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7:5)

Sugita (Jap.) - Sock (8-USA) 6:1, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3

Carreňo (10-Šp.) - Kubler (Austr.) 7:5, 4:6, 7:5, 6:1

Edmund (Brit.) - Anderson (11-JAR) 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Ebden (Austr.) - Isner (16-USA) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3

Kyrgios (17-Austr.) - Dutra Silva (Braz.) 6:1, 6:2, 6:4

Müller (23-Luc.) - Delbonis (Arg.) 7:5, 6:4, 6:3

Schwartzman (24-Arg.) - Lajovič (Srb.) 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9

Nišioka (Jap.) - Kohlschreiber (27-Něm.) 6:3, 2:6, 6:0, 1:6, 6:2

Džumhur (28-Bosna) - Lorenzi (It.) 3:6, 2:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:4

Rubljov (30-Rus.) - Ferrer (Šp.) 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2

Cuevas (31-Urug.) - Južnyj (Rus.) 7:6 (9:7), 6:3, 7:5

Shapovalov (Kan.) - Tsitsipas (Řec.) 6:1, 6:3, 7:6 (7:5)

Istomin (Uzb.) - Herbert (Fr.) 6:2, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3)¨

Dolgopolov (Ukr.) - Haider-Maurer (Rak.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4

Seppi (It.) - Moutet (Fr.) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

Harrison (USA) - Sela (Izr.) 6:3, 5:7. 3:6, 7:5, 6:2

Troicki (Srb.) - Bolt (Austr.) 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

McDonald (USA) - Ymer (Švéd.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:1

Simon (Fr.) - Copil (Rum.) 7:5, 6:4, 6:3

Karlovič (Chorv.) - Djere (Srb.) 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2)

Basilašvili (Gruz.) - Melzer (Rak.) 6:2, 6:4, 2:6, 6:3

Baghdatis (Kypr) - Bhambri (Ind.) 7:6 (7:4), 6:4, 6:3

Millman (Austr.) - Čorič (Chorv.) 7:5, 6:4, 6:1

Mayer (Arg.) - Jarry (Chile) 6:2, 7:6 (7:1), 6:3

Tsonga (15-Fr.) - King (USA) 6:4, 6:4, 6:1

Bemelmans (Belg.) - Pouille (18-Fr.) 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6)

Sousa (Portug.) - Brown (Něm.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:1

Ruud (Nor.) - Halys (Fr.) 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 11:9

Džazírí (Tun.) - Caruso (It.) 6:7 (2:7), 3:6, 6:3, 7:5, 6:3



Ženy

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR) - Sakkariová (Řec.).6:2, 6:7 (5:7), 6:4

Allertová (ČR) - Parmentierová (Fr.) 6:3, 6:0

Wozniacká (2-Dán.) - Buzarnecuová (Rum.) 6:2, 6:3

Svitolinová (4-Ukr.) - Jorovičová (Srb.) 6:3, 6:2

Bencicová (Švýc.) - V. Williamsová (5-USA) 6:3, 7:5

Ostapenková (7-Lot.) - Schiavoneová (It.) 6:1, 6:4

Babosová (Maď.) - Vandewegheová (10-USA) 7:6 (7:4), 6:2

Čang Šuaj (Čína) - Stephensová (13-USA) 2:6, 7:6 (7:2), 6:2

Görgesová (12-Něm.) - Keninová (USA) 6:4, 6:4

Pavljučenkovová (15-Rus.) - Kozlovová (Ukr.) 3:6, 6:4, 6:3

Rybáriková (19-SR) - Townsendová (USA) 6:0, 7:5

Kasatkinová (22-Rus.) - Schmiedlová (SR) 6:0, 6:3

Kanepiová (Est.) - Cibulková (24-SR) 6:2, 6:2

Kosťuková (Ukr.) - Pcheng Šuaj (25-Čína) 6:2, 6:2

Bertensová (30-Niz.) - Bellisová (USA),6:7 (5:7). 6:4, 6:2

Kontaveitová (32-Est.) - Kruničová (Srb.) 6:4, 7:5

Flipkensová (Belg.) - Riskeová (USA) 2:6, 7:6 (8:6), 6:3

Beguová (Rum.) - Makarovová (Rus.) 3:6, 6:4, 8:6

Tuan Jing-Jing (Čína) - Duqueová (Kol.) 6:0, 6:1

Linetteová (Pol.) - Bradyová (USA) 2:6, 6:4, 6:3

Barthelová (Něm.) - Niculescuová (Rum.) 6:4, 7:5

Cornetová (Fr.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:2

Martičová (Chorv.) - Van Uytvancková (Belg.) 7:6 (7:5), 6:3

Puigová (Portor.) - Stosurová (Austr.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:4

Rogowská (Austr.) - Fourlisová (Austr.) 6:3, 6:7 (3:7), 6:2

Bondarenková (Ukr.) - Golubicová (Švýc.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:2

Kumkhumová (Thaj.) - Larssonová (Švéd.) 6:3, 7:5

Suárezová (Šp.) - Frechová (Pol.) 7:5, 6:3

Mertensová (Belg.) - Kuzmová (SR) 6:2, 6:1

Gibbsová (USA) - Tomovová (Bulh.) 6:1, 6:1

Fettová (Chorv.) - Egučiová (Jap.) 6:3, 6:2

Gavrilovová (23-Austr.) - Falconiová (USA) 6:1, 6:1.