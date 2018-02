Marný boj o Australian Open. Chyběla mi lehkost, posteskla si Spilková

Spilková přijela na kvalifikaci povzbuzena dobrým finálovým kolem na turnaji Ladies European Tour (LET) v Canbeře, kde skončila dvanáctá. V kvalifikaci Australian Open začala z jamky číslo deset a na jedenácte zahrála birdie.

Do konce první devítky ale přidala tři bogey a její naděje na postup poklesly po double bogey na tříparové jamce číslo tři, její dvanácté v kole. „Chyběla mi lehkost, i když jsem se o ni snažila, ale nakonec jsem na sebe tlačila. Pár ran se nepovedlo, většinou šly doprava. Hřiště bylo hodně úzké a tvrdé a vyžadovalo přesnost, zvlášť v systému hry na jedno kolo,“ uvedla Spilková v tiskové zprávě.

Další dva turnaje LET v Austrálii hrát nebude a vrátí se domů. V polovině března se vydá na soustředění do Thajska s trenérem Lukášem Martincem. Jejím dalším turnajem bude od 6. dubna Ladies Open ve Francii nižší série LET Access. Pak bude od 19. dubna obhajovat na okruhu LET titul v marockém Rabatu.