ON-LINE: Čilič ve finále Australian Open s Federerem srovnal na 1:1

Bez ztráty jediného setu dokráčel Švýcar do finále úvodního grandslamu sezony. Na cestě za obhajobou titulu vyřadil ve čtvrtfinále i Tomáše Berdycha, v semifinále poté pošetřil síly, když mu mladík Čong Hjon ve druhém setu vzdal.

„Nebyla to lehká cesta do finále. Vždy musíte během celého turnaje udělat plno práce, soustředit se, věnovat se důkladné přípravě,“ říká 36letý Federer.



V Melbourne Parku už získal pět titulů, pokud dnes přidá šestý, zaokrouhlí už nyní rekordní počet grandslamových trofejí na číslo 20. „Nevím, co k tomu říct. Bylo by to neuvěřitelné,“ dodává.



Proti stojí bez bezmála dvoumetrový Chorvat s dělovým servisem a výtečnou formou. I on už okusil, jaké to je ovládnout jeden ze čtyř největších turnajů sezony - v roce 2014 zvítězil na US Open.

“Hrát finále je pro mě obrovská motivace. Navíc se cítím opravdu dobře a věřím, že můžu odehrát skvělý zápas a nechat na kurtu všechnu energii,“ rozpovídal se 29letý tenista, jenž si jako vůbec první hráč své země zahraje na Australian Open finále.

Vzpomínat bude Čilič především na rok 2014. Ve Flushing Meadows přehrál v semifinále právě švýcarského favorita, následně slavil titul.

Čas strávený na kurtu Jak dlouho trvala každému cesta do finále? Roger Federer - 10 hodin a 50 minut

Marin Čilič - 17 hodin a tři minuty

A Federer zase může myslet třeba na loňský střet ve finále Wimbledonu, kde svého dnešního soupeře zdolal jasně ve třech setech.

Pavič má druhý deblový titul

V neděli také vyvrcholila soutěž ve smíšené čtyřhře, v níž chorvatský tenista Mate Pavič s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou ve finále odvrátili maďarsko-indické dvojici Timea Babosová, Rohan Bopanna mečbol a vyhráli 2:6, 6:4 a 11:9. Pavič tak v Melbourne oslavil už druhý deblový titul, o den dříve vyhrál společně s Rakušanem Oliverem Marachem mužskou čtyřhru.