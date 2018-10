Australian Open znovu zvýšilo dotace a dá jestřábí oko všude

Prémie se na grandslamech pravidelně zvyšují. Zatímco loni byla celková dotace lednového svátku v Melbourne Parku 55 milionů australských dolarů (tehdy asi 941 milionů korun), tentokrát to bude 60,5 milionu (zhruba 962 milionů korun). Nárůst činí opět deset procent.

Jak vysoké budou prémie pro vítěze dvouher mužů a žen, pořadatelé dnes neuvedli. Loni to byly rovné čtyři miliony australských dolarů (asi 68 milionů korun).

Celková dotace letos poprvé překročí hranici 60 milionů, v roce 2001 to přitom bylo necelých 13,9 milionu. A ředitel turnaje Craig Tiley oznámil, že do roku 2023 by suma měla pokořit hranici 100 milionů.

I přes navýšení zůstává úvodní grandslam roku nejméně dotovaným turnajem velké čtyřky. Na French Open si letos tenisté rozdělili odměny v celkové výši 39,197 milionu eur (zhruba 996 milionů korun), ve Wimbledonu 34 milionů liber (zhruba 998 milionů). Nejštědřejší byli organizátoři US Open s 53 miliony dolarů (zhruba 1,18 miliardy).

Australian Open se bude příští rok hrát od 14. do 27. ledna. S jestřábím okem se všude objeví nově i časomíra odpočítávající tenistům povolených 25 sekund do dalšího podání.