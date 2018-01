Allertová pokračuje na Australian Open ve vítězné šňůře, Siniaková končí

Loňskou sezonu bojovala Denisa Allertová spíš se zdravím, přišel žebříčkový pád a rázem na letošním Australian Open začínala v kvalifikaci. Na kurtech v Melbourne ale válí už druhý týden v řadě.

Po třech potřebných výhrách se dostala do hlavní soutěže, kde v prvním kole vyřadila Francouzku Parmentierovou a aktuální formu pečetila úspěchem proti čínské soupeřce Čang Šuaj.

Dlouhých pět gamů trvalo, než si jedna z hráček dokázala udržet servis, rozhodnutí první sady přinesl až setbol při podání Číňanky. Allertová si důležitou výměnu připravila přesnými bekhendovými údery.

Podobná přetahovaná dospěla ve druhém setu dokonce až do tie-breaku. Ten sice začala lépe Číňanka, trpělivá Allertová ale bod po bodu skóre stahovala a otáčela, nakonec se dopracovala k mečbolu při vlastním podání.

Chorvatský nezmar Karlovič Chorvatský veterán Ivo Karlovič je nejstarším tenistou za posledních čtyřicet let, jenž postoupil do třetího kola Australian Open. Více než dvoumetrový hráč, jemuž bude v únoru 39 let, porazil dnes ve druhém kole v Melbourne za pomoci 53 es v pětisetovém maratonu Japonce Juičiho Sugitu. Karlovič postoupil po vítězství 7:6, 6:7, 7:5, 4:6, 12:10 v nejdelším utkání letošního Australian Open za čtyři hodiny a 33 minut. "Jsem šťastný, ale také hodně unavený," uvedl 211 cm vysoký rodák ze Záhřebu. "Cítil jsem to už na začátku třetího setu, ale soustředil jsem se na svůj servis," dodal. Na úvodním grandslamu sezony absolvoval Karlovič maratonský zápas druhým rokem po sobě. Loni v prvním kole porazil Argentince Horacia Zeballose 22:20 v pátém setu a nastřílel rekordních 75 es. Ve třetím kole čeká Karloviče Ital Andreas Seppi. Populární chorvatský obr si zahraje v této fázi turnaje jako nejstarší tenista od australské legendy Kena Rosewalla, jemuž bylo v roce 1978 dokonce čtyřiačtyřicet. (ČTK)

I díky pásce a přesnému lobu donutila soupeřku zahrát do autu a mohla se po dvou letech znovu radovat z postupu do 3. kola Australian Open, což je zároveň její vyrovnané grandslamové maximum.

Ani v pátém zápase tak letos v Melbourne Allertová neztratila ani set a může se těšit na pokračováni v turnaji. Její další soupeřkou bude Polka Linetteová.

„Byl to těžký zápas a mám úplně skvělý pocit, že jsem to zvládla. Dokonce zase bez ztráty setu,“ neskrývala nadšení z další výhry Allertová.

Od svého kouče se však přesto dočkala úsměvného pokárání, že zápas neukončila pouze za hodinu, jak se jí to dosud letos v Melbourne dařilo. „Trenér si ze mě samozřejmě dělal srandu a říkal, že jsem to podělala a hrála déle, než bylo v plánu a že je trochu naštvaný, že jsem to nedohrála rychleji...“



Zisk úvodního setu Siniakové proti favoritce nestačil

Nadějně rozjela svůj souboj druhého kola také Kateřina Siniaková. Mladá Češka v prvním středečním zápase na dvorci Roda Lavera nastoupila proti nasazené čtyřce Elině Svitolinové z Ukrajiny. A v úvodu dokonale naplnila svá předzápasová slova.

„Už loni na US Open jsem proti ní v prvním kole šanci měla. Hrála jsem dobře, ale chyběl mi začátek - když jsem tam první set nebyla, těžko se hraje. Doufám, že teď začnu líp. Můžu s ní bojovat, normálně hrát.“

A přesně to se zpočátku dělo. Siniaková ustála těžký game v šesté hře, odvrátila čtyři brejkboly, hned vzápětí sama prolomila servis Svitolinové a svou výhodu udržela až do koncovky.

První setbol zůstal ještě nevyužit, než se propracovala k druhému, zvládla odvrátit další dvě brejkbolové hrozby a nakonec první sadu přece jen získala 6:4.



To však byly bohužel i poslední dobré zprávy pro fanoušky české tenistky. Svitolinová si po prvním setu odskočila do útrob stadionu, Siniaková následně přišla o servis a v závěru druhého setu se za nepříznivého stavu 2:5 nechala nejprve ošetřovat přímo na kurtu a pak dokonce zamířila na zdravotní pauzu do šaten.

I proto už byl rozhodující třetí set jasnou záležitostí turnajové čtyřky. Vítězka předchozího turnaje v Brisbane brala poslední set hladce 6:1 a svou letošní vítěznou šňůru natáhla už na číslo sedm.

„Zklamání je velké. Nejsem moc spokojená, nasadily jsme hodně vysokou laťku od začátku. Ona pak trochu přidala, mně se naopak nedařilo pokračovat v mé hře, proto to tak dopadlo,“ zhodnotila své vyřazení Siniaková, která odtajnila i důvod svého ošetřování.

„Na zdraví se nebudu se vymlouvat. Ale jak se člověk potí, povolil mi tejp na zadním stehně a potřebovala jsem to stáhnout. Ale neomezovalo mě to.“



Za obhajobou vykročila Šafářová

Třetí den Australian Open vypukly zápasy mužské i ženské čtyřhry. Obhájkyně titulu Lucie Šafářová, jež se loni v Melbourne Parku radovala po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové (po Wimbledonu léčí zranění kolene, v Austrálii komentuje pro televizi ESPN), zdolala společně s Barborou Strýcovou britský pár Broadyová, Smithová 6:2, 6:1.

Úvodní duel rovněž zvládla Kristýna Plíšková s chorvatskou parťačkou Vekičovou. Nad německo-belgickým párem Friedsamová, Van Uytvancková vedly už 5:0, když soupeřky zápas skrečovaly.

Mezi muži se naopak nedařilo páru Roman Jebavý, Jiří Veselý - Češi podlehli švédsko-chorvatskému deblu Lindsted Skugor 5:7 a 5:7.

Na hraně vypadnutí

Více než dvě hodiny a 30 minut strávila na kurtu Caroline Wozniacká. Druhá žena světového žebříčku se překvapivě natrápila s hráčkou druhé stovky Janou Fettovou.

Chorvatka si dokonce v tuhé bitvě vytvořila mečbol, dvakrát mohla dopodávat na vítězství v celém zápase a postarat se o zatím největší překvapení turnaje. Nepovedlo se.

Wozniacká výsledkový krach odvrátila, ve třetím setu se za nepříznivého stavu 2:5 získala šest her v řadě a definitivně rozhodla o vítězství 2:6, 6:2 a 7:5.

„Bylo to bláznivé. Bojovala jsem o každý bod, byl to zvláštní zápas,“ řekla Wozniacká.



Překvapivý příběh ukrajinské teenagerky v Austrálii nekončí. Teprve 15letá tenistka Marta Kosťuková, loňská vítězka juniorky Australian Open, si poprvé na jednom ze čtyř velkých turnajů sezony zahraje ve třetím kole. Domácí hráčku Oliviu Ragowskou porazila ve dvou setech 6:3 a 7:5.

„Jsem šťastná, ohromně šťastná,“ řekla Kosťuková ještě na kurtu.



Zároveň se Ukrajinka stala nejmladší hráčkou, jež si zahraje ve třetím kole na grandslamu. Naposledy se podobná věc povedla v roce 1997 Němce Baroniové.

Mladičkou tenistku ale v další fázi turnaje nečeká opět nic lehkého. V národním derby narazí na čtvrtou nasazenou Svitolinovou.