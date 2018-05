České derby: podání jako od Karloviče, potlesk soupeřce a pusa u sítě

Míček doslova vyškrábla z těžko řešitelné pozice - a co víc, vrátila ho na opačnou stranu kurtu nechytatelně. A tak Šafářová jen uznale zatleskala. „Bylo tam spoustu bodů, kdy to jedna nebo druhá zahrála tak dobře, že se jiného ani udělat nedalo,“ říkala.

Škoda, že los tyhle dvě proti sobě svedl již ve 3. kole. I Šafářová se v Austrálii cítila dobře, což potvrdila třeba první sada. Na ženský tenis se v ní zrodila nevídaná bilance, když stav 6:6 nastal bez jediného brejkbolu.

Australian Open, den šestý Podrobné zpravodajství

„Taky mě to napadlo, že jsme obě jak Karlovič,“ usmála se Plíšková v narážce na to, že si Češky držely podání pomalu jako tahle servírovací mašina. „Takhle to s Luckou mám, zápasy jsou pokaždé jako přes kopírák. Vždycky tie-break, vždycky rozhodne pár míčků.“

A když je řeč o podání, právě tahle činnost potěšila postupující ze všeho nejvíc.

„Nehraju ještě svoje maximum, ale servírovala jsem hodně dobře,“ řekla Plíšková. „Neztratila jsem podání, což pokaždé znamená velkou šanci na úspěch. Pokud servis funguje, nemusí to být tak skvělé od základní čáry. Pak mám šanci porazit každého – málo holek umí podávat takhle.“

Obyčejný duel to v aréně pojmenované po Margaret Courtové určitě nebyl. Na to je každý střet spoluhráček z Fed Cupu specifický.

„Snažím se na to nemyslet, ale vždycky víte o tom, že je soupeřka od nás. Grandslamy v Česku lidi hodně zajímají, zvlášť naše vzájemné zápasy na nich,“ řekla Plíšková. „Na začátku jsme byly trochu nervózní. Ona mě taky zná hodně dobře. Ale určitě je dobře, že jsem si to vyzkoušela.“

Ve 4. kole totiž narazí na lepší z měření další Češky Barbory Strýcové a americké kvalifikantky Bernardy Peraové. A mezi krajankami proběhla loni výměna trenérů – k Plíškové přišel Tomáš Krupa, jehož u Strýcové nahradil její exkouč David Kotyza.

První český test každopádně Plíšková zvládla, ačkoli jí to Šafářová vůbec neulehčila.

„S nejlepšími hraju strašně vyrovnaně, musím vydržet. Samozřejmě mě prohra mrzí, ale na začátek sezony je úroveň mého tenisu vysoká,“ řekla Šafářová. „Snad vítězství v průběhu sezony přijdou.“

Právě se Strýcovou má dál šanci ve čtyřhře, v singlu postupuje bývalá světová jednička. Když proměnila mečbol stylově esem, daly si obě zástupkyně střední Evropy u sítě pusu na tvář.

„Poblahopřály jsme si. Na kurtu to proběhlo tak, jak mělo: bojovaly jsme, obě jsme chtěly vyhrát, ale v kamarádském rozpoložení. Nikdo nedělal nic extrémního,“ dodala Šafářová.

I když si vítězný potlesk dopřát nemohla, v prohraném derby udělala maximum.