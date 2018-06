Éra po Boltovi. Tretru čeká první rok bez Jamajčana

Na tu rozlučku osminásobný olympijský vítěz nikdy nezapomene. Fanoušci mu před rokem na vítkovickém stadionu připravili speciální choreo, arénou zněla jamajská hymna a i jeho, šampiona všech šampionů, to dojalo. Nyní čeká Zlatou tretru první ročník po Boltovi. Jaký bude?

Podle startovní listiny neméně výjimečný. V šestnácti disciplínách se představí jedenáct mistrů světa, k tomu osm aktuálních lídrů světových tabulek.

„Tou startovkou jsem unešený. Je nevídané, aby se na mítinku sešla taková konkurence,“ rozplývá se předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Fanouškům se ve Vítkovicích představí v třaskavém souboji na stovce bleskurychlý muž s pošramocenou pověstí Justin Gatlin proti nastupujícímu mladíkovi Reece Prescodovi, kterému Britové přezdívají „Nový Bolt“. Doplní je nejrychlejší sprinter letošního roku Mike Rodgers.

Američan Justin Gatlin (vlevo) s krajanem Mikem Rodgersem.

To nejlepší, co atletický svět nabízí, dorazí i do výškařského a vrhačského sektoru. V osobě Mutaze Essy Baršíma pořadatelé vidí muže, který překoná 240centimetrovou hranici. „Je to chlapík, který jednou skočí světový rekord,“ je přesvědčený sportovní manažer mítinku Alfonz Juck.

Mezi koulaři zase dojde k epickému souboji Tomáše Staňka s olympijským šampionem Ryanem Crouserem a mistrem světa Tomasem Walshem.

Lahůdkou bude účast německých oštěpařů Thomase Röhlera s Johannesem Vetterem, kteří dokážou házet přes 90 metrů, a pochopitelně také dvoustovka s nejrychlejší ženou této disciplíny Dafne Schippersovou. „Má nabitý program, nestartuje na Diamantové lize v Oslu ani ve Stockholmu, ale do Ostravy přijede,“ těší Jucka.

Právě on každoročně do Vítkovic naláká ty největší hvězdy.

On stojí za tím, že se z Tretry stal v atletice určitý milník, ze kterého se živé obrázky přenášejí do 150 zemí světa. „Zájem o Tretru je obrovský, ve světě má skvělý zvuk. Podívat se na ni přijede i prezident Světové atletické federace Sebastian Coe,“ dodává Varhaník.

Ostravský mítink letos změnil filozofii. Už se nesází jen na Bolta, nabízí komplexní program.

„Nový Bolt se nerýsuje a bylo by nesprávné myslet si něco jiného. Proto se do budoucna vydáme jinou cestou. Chceme, aby každá disciplína měla svůj příběh. Aby to byla jedna velká show, která bude mít začátek, vyvrcholení a také nezapomenutelný konec. Věřím, že se nám to podaří,“ doplňuje Juck.

Jamajčan v Ostravě vyhrál od roku 2006 devětkrát. Načne někdo příští středu novou sérii?