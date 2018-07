Staňkův plán: Na Kladně se nezranit a v Berlíně vyhrát

O víkendu ho čeká republikový šampionát na Kladně, o týden později už vrchol letošního roku - mistrovství Evropy v Berlíně. Sil má spoustu, v tréninku si dokonce vylepšil osobní rekord v posilovně.

„Na dřepu jsem dal 255 kilogramů a málem jsem si udělal osobák i na benchpressu. Měl jsem tam 260 kilogramů, ale osa byla moc měkká, prohnula se. Je to škoda, protože 245 kilo jsem dal jako nic,“ líčí bronzový koulař letošního halového mistrovství světa.

Přestože je na tom silově asi nejlépe v životě, nevrhá letos kouli tak daleko jako loni. To atletický svět pobláznil, když jako třiadvacátý člověk na světě poslal kouli za posvátnou hranici 22 metrů.

Od začátku letošní sezony ho ale trápí zdravotní trable. Nejprve to byly potíže s tříslem, nyní se neduhy přesunuly do břišních svalů.

„Trochu jsem to v tréninku přetáhl a nemohl jsem čtyři dny házet. Teď se s tím učím pracovat, nesmím to přetížit. Na soustředění už to ale docela šlo,“ těší ho.

Na republikovém šampionátu neplánuje žádné velehody. Ví, že se musí šetřit. Závod roku ho čeká až o týden později v Německu.

„Když jde tělo do formy, je hrozně křehké. Proto bude lepší republiku jenom vyhrát v odpovídajícím výkonu, ale moc se nehnat. Beru to spíš tak, jako že se zúčastním, vyhraju, ale žádný velký test to pro mě nebude,“ nezastírá Staněk.

Sebevědomí mu nechybí právem.

Tréninkový kolega Ladislav Prášil byl jediným, kdo ho na domácím šampionátu mohl ohrozit. Závodit ale kvůli chatrnému zdraví nebude.

„A tak to bude trochu one-man show,“ má jasno i šéftrenér české reprezentace Tomáš Dvořák.

S velkou pravděpodobností Staněk v neděli nevyužije ani všech šesti pokusů. Kvůli bolavému břichu se bude nejspíš snažit imitovat berlínskou kvalifikaci. „Půjdu asi první, třetí a pátý pokus, aby tam byly podobné prodlevy jako při kvalifikaci a abych se na ni takhle připravil,“ popisuje.

Zatímco na Kladně se bude snažit se hlavně nezranit, v Berlíně už na tyto myšlenky nebude čas: „Tam do toho půjdu naplno. I kdyby se něco stalo, je to Evropa, bojuje se tam letos o nejvíc. A já chci vyhrát.“