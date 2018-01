Hrubá prvenství na mítinku v Ostravě neobhájila. Bojovala i s tmou

To bylo při slavnostním zahájení. A ukázalo se, že skoro ve tmě skákat nemůžete.

No, nebyl to tak špatný pokus, ale laťka spadla, takže mi hlavní rozhodčí dal další pokus.

Jak reagovaly soupeřky?

Heraščenko byla v pohodě. Spíš ta Tabašnyk se tam pak hádala. Ale bylo to tak, že ona chtěla náhradní pokus za to, že já jsem šla před ní. To bylo při druhém pokusu, to byla moje chyba. Ale nakonec se vše vyřešilo tak, že jsem druhá, Iryna první a Katerina třetí.

Jenže prvenství jste neobhájila.

Ale skáče se mi tady v hale dobře. Akorát ten závod byl zdlouhavý, takový zmatečný. Jak bylo to slavnostní zahájení, tak jsme čekali, což nebylo dobré. Jsem ráda, že to mám za sebou a mohu se soustředit na další závody.

Na výšce 195 centimetrů jste neuspěla. Co vám chybělo?

Udržet techniku. Před tím jsem tam měla rezervu tři čtyři centimetry, takže když to příště zopakuji, tak bych tu výšku mohla zdolat.

Jste se 193 centimetry spokojená?

To ano. Byl to můj úplně první ostrý závod. Ty předchozí jsem šla tréninkově, protože jsem ještě měla školu. Směrem k Birminghamu mám ještě několik závodů, takže budu mít prostor techniku zdokonalit.

Limit pro účast na březnovém halovém mistrovství světa v Birminghamu je 197 centimetrů. Zvládnete ho?

Myslím, že tolik nebude potřeba, že bude stačit méně, protože sto devadesát sedm zatím skočily dvě holky. Ale je začátek sezony, a tak uvidíme, jak to bude dál.

Takže by vám mohlo stačit i těch 193 centimetrů?

To ještě ne, ale sto devadesát pět by mohlo.