Holušovy trable na úvod halové sezony: v Karlsruhe vzdal trojku

„Necítil jsem se v průběhu závodu dobře. Neměl ideální průběh, jelikož běželi pouze Afričané a já nebyl schopný zareagovat na jejich zrychlení v úvodu druhého kilometru. Zůstal jsem sám a běželo se mi stále hůř, tak jsem se rozhodl na 2200 metrech závod ukončit,“ řekl Holuša webu atletického svazu. Chuť si může spravit v úterý v Düsseldorfu, kde poběží patnáctistovku.

„Mrzí mě to, ale věřím, že v Düsseldorfu to v mé hlavní disciplíně bude úplně jiná písnička. Samozřejmě nejsem nadšený z toho, že jsem závod nedokončil, ale pokud chci běžet trojku na úrovni národního rekordu, potřebuji mít s kým bojovat, a to dnes nešlo,“ konstatoval Holuša. Český rekord na trojce platí už 37 let, v roce 1981 ho v Praze zaběhl Lubomír Tesáček časem 7:48,8 minuty.

V Karlsruhe vyhrál závod na 3000 metrů Etiopan Hagos Gebrhiwet za 7:37,91. Ozdobou mítinku byl výkon jeho krajanky Genzebe Dibabaové, která zaběhla druhou nejrychlejší patnáctistovku v hale všech dob 3:57,45. Za vlastním světovým rekordem z roku 2014 z Karlsruhe zaostala o 2,28 sekundy. Šedesátku mužů vyhrál Číňan Su Ping-tchien v asijském rekordu 6,47 sekundy.