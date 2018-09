Byli jsme na prahu první ligy, neskrývá předsedkyně pardubických atletů

„Neuvěřitelné. Je to nejmenší bodový rozdíl, jaký lze v atletice získat. Jedno umístění... Vážím si toho i kvůli tomu, že se s námi dopředu nepočítalo. Vlastně jsme byli odsouzeni do první ligy,“ zamýšlí se předsedkyně Hvězdy Pardubice Iva Toušová nad malým zázrakem, který její tým dokázal.

Proč? Hvězdu totiž během sezony sužovaly veliké zdravotní problémy. „Před baráží jsme prakticky sháněli všechno, co mělo nohy a ruce. Z marodky jsme vytáhli nedoléčeného Touše a Petráše, kteří prodělali vážná zranění a ani náhodou neměli nastoupit,“ uvědomuje si Toušová.

Výběr byl také doplněn o čtyři muže z B týmu, jejichž hlavním úkolem bylo sehnat minimálně jeden bod. Podařilo se, a možná právě díky tomu slaví udržení.

„Třeba jo, ale v atletice se to nedá takhle říct. Po jedné z disciplín si z nás dělali srandu v Hradci, že nám pomohli oni, když odsunuli Vítkovice o jednu příčku níže. Rozhodnout mohlo opravdu cokoliv,“ vypráví předsedkyně.

Právě Vítkovice byly největším soupeřem Východočechů. Celkem na mítinku vybojovaly 210 bodů, zatímco Pardubice 210,5...

Nejhůře jim bylo před závěrečnými štafetami. Tou dobou druhá Hvězda Pardubice vedla nad Vítkovicemi o dva a půl bodu a bezpodmínečně musela před nimi zůstat.

„Nejsme sprinterský tým, takže jsme tušili, že máme velký problém. Každopádně všichni za náš tým položili skoro doslova život. Nikdy jsem naše sportovce neviděla takhle běžet,“ diví se stále dokola Toušová.

Nejvíce pak vyzdvihla výkon překážkáře Daniela Špičáka. „Ten tam málem umřel. Po zranění to pro něj byly vůbec první závody letos. A obecně to bylo v termínu, kdy forma atletů odchází. Jsem na všechny opravdu hrdá,“ vzkazuje.

Na druhou stranu se ale i trochu obviňuje z toho, do jakých problémů se letos pardubická Hvězda dostala.

„Před sezonou jsme strašně podcenili hostující závodníky. Nepodávali takové výkony, s jakými jsme počítali, nebo nenastoupili vůbec, a rázem jsme řešili existenční problémy. Byli jsme na prahu první ligy...,“ říká.

Loučit se s nejvyšší soutěží by pro Pardubice nebylo vůbec nic příjemného. Drží se v ní už deset let, a je to výkladní skříň Hvězdy.

„Postoupili jsme v roce 2007. O tři body, což je také úplné minimum. Pamatuji si, jak jsme tenkrát nechali dělat trička ‚Extraliga 2008‘,“ vzpomíná Toušová. „Bála jsem se, abychom teď po deseti letech nešli zase dolů,“ dodává.