Dušková a Bidař na olympijské vlně. Lepší už to být nemohlo, chválil kouč

dnes 21:49

Milán (Od našeho zpravodaje) - Optimismus a dobrá nálada, kterou by Anna Dušková a Martin Bidař mohli během her v Pchjongčchangu rozdávat na počkání, z nich prýští i nadále. Na mistrovství světa v Milánu pokračuje česká sportovní dvojice v korejském duchu. A zase jsou v pořadí o kousek lepší. Z krátkého programu postupují s novým osobním rekordem do finálových volných jízd.