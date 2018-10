Loňští finalisté, nové tváře a jistota: Atletem roku nebude Špotáková

11. Klučinová (víceboje) 160 b., 12. Juška (dálka) 139, 13. Hrubá (výška) 126, 14. Doležal (víceboje) 111, 15. Krupička (běh do vrchu) 98, 16. družstvo běžců do vrchu 82, 17. Malíková (400 m) a L. Hodboď (800 m) oba 64, 19. Stromšík (100 m) 53, 20. Kristýna Dvořáková (běh do vrchu) 31, 21. Šedivá (oštěp) a štafeta mužů 4x400 m všichni 21, 23. Čípa (běh do vrchu) a družstvo běžkyň do vrchu všichni 19, 25. Maršánová (běh do vrchu) 9, 26. K. Seidlová (100 m), Mezuliáníková (1 500 m), štafeta juniorů 4x100 m, Šafránková (kladivo) všichni 2, 30. Kateřina Dvořáková (víceboje) a Brunner (ultramaraton) oba 1.