Atletkou roku je znovu oštěpařka, Ogrodníková střídá Špotákovou

1. Ogrodníková (oštěp) 1225 bodů, 2. Drahotová (chůze) 1101, 3. Staněk (koule) 1062, 4. Vrabcová Nývltová (maraton) 1003, 5. Maslák (400 m) 643, 6. Cachová (víceboje) 518, 7. Vadlejch (oštěp) 414, 8. Vrzalová 339, 9. Holuša (oba 1500 m) 196, 10. Švábíková (tyč) 172.

Další pořadí:

11. Klučinová (víceboje) 160 b., 12. Juška (dálka) 139, 13. Hrubá (výška) 126, 14. Doležal (víceboje) 111, 15. Krupička (běh do vrchu) 98, 16. družstvo běžců do vrchu 82, 17. Malíková (400 m) a L. Hodboď (800 m) oba 64, 19. Stromšík (100 m) 53, 20. Kristýna Dvořáková (běh do vrchu) 31, 21. Šedivá (oštěp) a štafeta mužů 4x400 m všichni 21, 23. Čípa (běh do vrchu) a družstvo běžkyň do vrchu všichni 19, 25. Maršánová (běh do vrchu) 9, 26. K. Seidlová (100 m), Mezuliáníková (1500 m), štafeta juniorů 4x100 m, Šafránková (kladivo) všichni 2, 30. Kateřina Dvořáková (víceboje) a Brunner (ultramaraton) oba 1.

Junior roku: 1. Švábíková 92.

Objev roku: 1. L. Hodboď 47.

Trenér roku: 1. Černý 40, 2. Beran 23, 3. Železný 21.