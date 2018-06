Zpět na kurtu, leč stále v nejistotě. Murray: Nevím, co je pro mě dobré

Bůh ochraňuj královnu? Spíš kyčle Andyho Murrayho. Britské sportovní eso je na rozcestí. Momentálně se ani tak neřeší, zda se vrátí ke spektakulárním triumfům, ale zda bude vůbec ještě někdy moci plnohodnotně hrát tenis.

Hrdého Skota zbožňují patrně v každé části Spojeného království. Za to, že vrátil Britům „jejich“ turnaj, když v All England Clubu zvítězil v letech 2013 a 2016 (a jako bonus tamtéž přidal olympijské zlato z londýnských her). Za to, že v éře Federera, Nadala a Djokoviče strávil 41 týdnů v roli světové jedničky.

To všechno odvál nikoli čas, ale bolest v jeho kyčlích.

„Pokud se probudím a nebude to dobré, samozřejmě nepůjde o příznivé znamení pro pětisetové bitvy,“ uvedl smířeně Murray - poté, co na turnaji v Londýně podlehl Nicku Kyrgiosovi 6:2, 6:7, 5:7. „Uvidíme. Zatím jsem rád, že jsem vůbec zpátky na kurtu. Nebylo to snadné rozhodování.“



I Murray je potvrzením zdánlivě prostého tvrzení: existuje pouze jeden Roger Federer. Nejen co do herní výjimečnosti, ale i co do mimořádnosti plánování. Švýcarský fenomén se po dlouhé zdravotní pauze vrátil pro rok 2017 svěží, snad v nejlepší formě v kariéře. Mnozí další včetně Murrayho pak šli podle jeho mustru: když zdraví vyhlásilo stopstav, dopřáli si několik měsíců na zotavenou, v Murrayho případě dokonce i operační zákrok.

Takto Murray trpěl loni ve čtvrtfinále proti Querreymu. Od té doby téměř rok nenastoupil.

Jenže návraty bolí. Na těle i na duši.



„Momentálně nedokážu vyloučit vůbec nic,“ řekl Murray po duelu proti Kyrgiosovi. „Možná nastoupím příští týden v Eastbourne, ale ne ve Wimbledonu. Možná naopak další turnaje vynechám a budu se snažit dostat do formy exhibičními duely tak, aby to na Wimbledon stačilo.“



Od lednového zákroku se vše rozjíždí pomalu; pomaleji, než by potřeboval. Na začátku byl schopný maximálně půlhodiny tenisového tréninku. S Kyrgiosem strávil na kurtu téměř dvě hodiny: „Což bylo zajímavé. Tělo jako by se ptalo: Co se to děje? Neměl už bych touhle dobou být v šatně?“

Podle BBC ukázal „záblesky kvalit“. Bulvární Sun píše: „Bezpochyby předvedl velké srdce, ale od druhého setu, jako by jeho tělo uvadalo.“ Podle Telegraphu jej „Kyrgios nechával v až sadistickém stylu běhat zleva doprava“.

Že bude Murray po dlouhé pauze fyzicky rozbitý, to se čekat dalo. Ještě horší ovšem patrně pro něj jsou pochybnosti duševní.

„Sám totiž nevím, co je teď pro mě dobré,“ uvedl Murray. Zda to bude stačit na návrat na wimbledonskou trávu, se ukáže již brzy. Třetí grandslam sezony v Londýně startuje už v pondělí 2. července - ani ne za dva týdny.