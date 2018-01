Trable Trutnova. Chybějí mu obě Američanky, Vacková i Rylichová

Basket

Zvětšit fotografii Trutnovské basketbalistky během time-outu. Uprostřed hlavní trenér Petr Kapitulčin. | foto: Michal Klíma, MAFRA

dnes 12:59

Jedna z dua trutnovských Američanek Chelsea Snyderová a Shawnte Goffová má takové problémy se zády, že nejenže nemůže hrát, ale dokonce to ohrožuje její další basketbalovou kariéru. Druhá by hrát mohla, ale stále čeká na vízum, aby se do České republiky mohla vrátit.

Východočešky tak do prvního zápasu nového roku vstoupily bez nich. A aby toho nebylo málo, v průběhu duelu s Nymburkem se zranily dvě domácí opory - nedohrály kapitánka Andrea Vacková a Anna Rylichová. „Naše situace není veselá a musíme se rozhodnout, jak ji řešit,“ uvedl trenér trutnovského družstva Petr Kapitulčin po zápase s Nymburkem. V něm trutnovské družstvo odehrálo dva zcela rozdílné poločasy. V prvním zcela propadlo a po matném výkonu ho prohrálo o 43 bodů, ve druhém se naopak vzchopilo, favorita trápilo a odměnou mu byla výhra o 10 bodů. „V první půli z naší strany bázlivost a až přemrštěný strach, ve druhé bez Američanek, Vackové a Rylichové výborný výkon, bojovný, při kterém se běhalo a který diváci často ocenili potleskem,“ pronesl Kapitulčin. Prohra o 33 bodů (65:98) v zápase s velkým favoritem tak nakonec byla přijatelná. Horší už je to se stavem kádru. Z něj nyní vypadly čtyři hráčky. Jako první už před vánočními svátky Američanka Snyderová. „Problém s ploténkou měla delší čas, ale chtěla hrát, je to charakterově výborná hráčka. Bohužel v závěru roku už ji zdraví natolik omezovalo, že jsem jí musel na hřišti dávat jen určitý prostor,“ mrzí trenéra. Nyní navíc není jisté, zda se vrátí Goffová, druhá z Američanek. „Administrativně to není stále dořešeno,“ poznamenal kouč. Teď se k tomu přidala zranění dalších opor. „Rylichová by se mohla vrátit dříve, ale na středeční pohár s KP Brno to nebude. A Vackové ukážou další vyšetření, tam to ale vypadá na delší pauzu,“ sdělil Kapitulčin. Přitom Trutnovu se blíží důležité zápasy, které budou rozhodovat o tom, zda se probije do play-off, nebo zda ho bude čekat nepříjemná skupina o záchranu. Na konci února hraje doma s Karlovými Vary a na začátku února v Ostravě. „Musíme dát hlavy dohromady a rozhodnout se, zda někoho angažovat. Potřebovali bychom hlavně někoho pod koš, ale to není jednoduché,“ poznamenal trenér.