Super Bowl jednoho muže? Legendární Brady se do důchodu zatím nechystá

Více než 111 milionů Američanů si v posledních letech zapíná začátkem února televizi. Leckdy z­ jediného důvodu: na obrazovkách běží přímý přenos Super Bowlu, show, jež nemá ve světě obdoby.



Super Bowl LII Duel se odehraje v Minneapolis. Předpověď počasí slibuje teploty hluboko pod bodem mrazu. Přímý přenos utkání nabídne Sport 2 v pondělí v 0:30 SEČ.

Globální značky se předhánějí a lobbují za atraktivní reklamní spoty během poločasové přestávky. Půlminutová stopáž vyjde nejméně na pět milionů dolarů. Americkou hymnu letos před utkáním týmů New England Patriots a Philadelphia Eagles zazpívá zpěvačka Pink, přestávkový program obstará Justin Timberlake.

Nad hvězdami showbyznysu ale ční jediné jméno – Toma Bradyho. Ikona NFL se už v neděli může během svého osmého finále výrazně zapsat do sportovních dějin.

Pokud Patriots zvítězí, Brady získá šestý titul bohaté kariéry. Takový počin se dosud žádnému hráči nepovedl. „Myslím pouze na to, jak vyhrát nejdůležitější zápas sezony,“ vypráví odhodlaně.

V zámoří se mluví především o­ jeho (vítězném) konci kariéry. Brady, jehož zařazuje časopis Forbes každoročně mezi stovku nejbohatších sportovců planety, byl u všech pěti titulů Patriots v posledních sezonách. Stal se přirozeným lídrem; největší hvězdou týmu i celé ligy. Ziskem šestého titulu by se osamostatnil v čele nejúspěšnějších hráčů NFL.

I proto ho kouč Bill Belichick přirovnává k fotbalovým ikonám Lionelu Messimu či Diegu Maradonovi. Takové jméno si Brady za osmnáct let vybudoval.

„Neexistuje lepší quarterback. Jsem velice rád, že ho můžu mít v­ týmu,“ pyšní se Belichick.

Jejich osudy jsou provázané. Oba se v jedné kabině potkávají od roku 2000. Právě Belichick přitom na Bradyho ukázal až v šestém kole draftu. „Nejlepší výběr v historii,“ shodují se zámořští odborníci.



Společně Brady a Belichick dovedli klub k pěti titulům. Nyní mají vykročeno k historicky šestému, čímž by dorovnali rekord Pittsburgh Steelers.

Na stadionu U.S. Bank v Minneapolisu, jenž pojme více než 65­tisíc diváků, se střetnou dva nejúspěšnější kluby letošní sezony – oba ovládly svou konferenci. Ve finále se Philadelphia představí potřetí – naposledy podlehla v­ roce 2005 právě Patriotům.

„Všichni chceme uspět. Já zvlášť, protože předchozích pět Super Bowlů jsem prohrál a věřím, že s tímhle týmem to zlomím. Byla by to pro mě velká satisfakce,“ řekl Frank Reich, ofenzivní koordinátor Eagles.

O bláznění kolem blížícího se sportovního svátku svědčí i to, jak fanoušci v posledních dnech horečně skupují zboží ve fanshopech. Nejvíc jde na dračku tmavě modrý dres s číslem 12. Přesně ten totiž v neděli oblékne Tom Brady.

A kdo ví, možná to v jeho kariéře bude naposled.