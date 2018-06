Brňané se mezi elitou amerického fotbalu uchytili, hrají o play off

Oba brněnští nováčci se totiž v Bitters lize amerického fotbalu uvedli velmi slušně. Sígrům patří s bilancí 3-4 čtvrtá příčka, Aligátoři jim dýchají na záda.

„Takovou pozici jsme očekávali. Lidé z prostředí amerického fotbalu se velmi dobře znají, takže plány jsou vždy poměrně realistické,“ konstatuje Petr Švanda, trenér a šéf Sígrs.

„Osobně jsem s vývojem spokojený. Hrajeme tam, kde jsme si přáli. Zápasy jsou těžké i fyzicky, takže jsme čekali, že nějaké hráče odstaví zranění, ale kádr máme až na pár výjimek zdravý,“ sděluje Zbyněk Zelinka, manažer Alligators.

Ti se mezi elitu vrátili po dvou letech v nižších soutěžích. „U některých hráčů panovaly obavy, jestli je naše místo v první lize, ale nabrané zkušenosti jsou ohromné a hráči si z toho můžou vzít jen výhody. Návrat do druhé ligy si nedokážu představit,“ oznamuje Zelinka.

To Sígrs okoušejí nejvyšší soutěž poprvé. „Je to znatelný skok. Celou přípravu jsme tak pojali trošičku jinak, přidali jsme nové věci, zintenzivnili jsme tréninky. Zatím se s tím pereme, jak se dá. Pro klub s pouze sedmiletou historií a nováčka první ligy to není špatné,“ říká Švanda.

Ten využil možnost posílit tým o tři takzvané importy neboli hráče, kteří prošli programem v USA či Kanadě. „Rozhodli jsme se tu kvótu naplnit, protože nechceme hrát poslední housle. Je to finančně nákladné, protože tihle hráči mají zaplacené všechny náklady plus dostávají nějaké kapesné. Ale vyplácí se to,“ přibližuje Švanda, který v obraně využívá Američany Tyrona Clarka s Anthonym Cesarem a v útoku Michaela Lindseyho.

Aligátoři propagují českou cestu, i oni si však pořídili americké posily Michaela Campbella a Luka Wildunga. „Vědí, že chci v Česku zůstat, pracovat, trénovat a pomoci vybudovat tým, který by mohl do pár let konkurovat těm nejlepším,“ vysvětluje Wildung.

Derby brněnských uchazečů o play off se koná příští neděli v 16 hodin v Bystrci