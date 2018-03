Americká lyžařka Shiffrinová obhájila velký křišťálový glóbus

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Ofterschwangu (Německo) Ženy - obří slalom: 1. Mowinckelová (Nor.) 2:34,80 (1:17,83+1:16,97), 2. Rebensburgová (Něm.) -0,66 (1:18,27+1:17,19), 3. Shiffrinová (USA) -0,74 (1:18,43+1:17,11), 4. Haaserová (Rak.) -1,21 (1:19,21+1:16,80), 5. Bassinová (It.) -1,39 (1:18,39+1:17,80), 6. Hansdotterová (Švéd.) -1,63 (1:18,88+1:17,55), 7. Haverová-Lösethová (Nor.) -1,64 (1:19,57+1:16,87), 8. Mölggová (It.) -2,00 (1:19,22+1:17,58), 9. Lysdahlová (Nor.) -2,26 (1:19,18+1:17,88), 10. Curtoniová (It.) -2,34 (1:19,46+1:17,68). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 závodech): 1. Rebensburgová 582, 2. Worleyová (Fr.) 490, 3. Shiffrinová 481, 4. Mowinckelová 371, 5. Brignoneová (It.) 274, 6. Brunnerová (Rak.) 249. Průběžné pořadí SP (po 34 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1573, 2. Holdenerová (Švýc.) 970, 3. Rebensburgová 847, 4. Mowinckelová 815, 5. Vlhová (SR) 814, 6. Weiratherová (Licht.) 811, ...69. Ledecká 77, 113. Capová 12, 117. Pauláthová 8, 118. Dubovská (všechny ČR) 7.