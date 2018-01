Hirscher v Adelbodenu opanoval i slalom, druhý dojel jeho krajan Matt

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Muži - slalom: 1. Hirscher 1:50,94 (55,78+55,16), 2. Michael Matt (oba Rak.) -0,13 (56,03+55,04), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,16 (56,49+54,61), 4. Myhrer (Švéd.) -0,78 (56,22+55,50), 5. Pinturault (Fr.) -0,83 (56,95+54,82), 6. Gross (It.) -1,43 (57,30+55,07), 7. Solevaag (Nor.) -1,55 (57,60+54,89), 8. Meillard (Švýc.) -1,56 (57,91+54,59), 9. Hirschbühl (Rak.) -1,64 (58,05+54,53), 10. Strasser (Něm.) -1,72 (58,05+54,61), ...v 1. kole 48. Krýzl 1:01,37, 56. Berndt (oba ČR) 1:03,47. Průběžné pořadí slalomu (po 6 závodech): 1. Hirscher 454, 2. Kristoffersen 355, 3. Michael Matt 308, 4. Myhrer 263, 5. Aerni (Švýc.) 229, 6. Solevaag 205. Průběžné pořadí SP (po 19 závodech): 1. Hirscher 874, 2. Kristoffersen 720, 3. Pinturault 547, 4. Jansrud 480, 5. Svindal (oba Nor.) 454, 6. Myhrer 325.