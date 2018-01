Hirscher ovládl obří slalom v Adelbodenu a dál vede Světový pohár

Světový pohár ve sjzedovém lyžování Adelboden (Švýcarsko) Muži - obří slalom: 1. Hirscher (Rak.) 2:28,63 (1:10,53+1:18,10), 2. Kristoffersen (Nor.) -0,17 (1:10,64+1:18,16), 3. Pinturault (Fr.) -0,21 (1:11,40+1:17,44), 4. De Aliprandini (It.) -1,14 (1:11,38+1:18,39), 5. Feller (Rak.) -1,20 (1:11,99+1:17,84) a Kranjec (Slovin.) -1,20 (1:11,84+1:17,99), 7. Mölgg -1,35 (1:11,94+1:18,04), 8. Tonetti (oba It.) -1,57 (1:11,72+1:18,48) a Faivre (Fr.) -1,57 (1:11,87+1:18,33), 10. Nestvold-Haugen (Nor.) -1,59 (1:11,18+1:19,04), ...v 1. kole 41. Krýzl (ČR) 1:14,49. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 5 závodech): 1. Hirscher 420, 2. Kristoffersen 365, 3. Pinturault 240, 4. Olsson (Švéd.) 214, 5. Murisier (Švýc.) 179, 6. Kranjec 169. Průběžné pořadí SP (po 18 závodech): 1. Hirscher 774, 2. Kristoffersen 660, 3. Pinturault 502, 4. Jansrud 480, 5. Svindal (oba Nor.) 454, 6. Mayer (Rak.) 318.