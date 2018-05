Házenkářky Mostu po sezoně posílí další Kostelná

„Most už mě jednou oslovil, ale já se tehdy rozhodla pro Porubu, protože jsem to měla blíž domů a roli hrálo i to, že jsem chtěla studovat. Teď, když se studia přiblížila ke konci, jsem začala uvažovat o změně působiště,“ osvětlila Kostelná na klubovém webu, proč napodruhé už Andělům nedala košem. Dokončuje studium tělesné výchovy, ráda by navázala na ústecké univerzitě magisterským oborem.

Mostecký styl se jí líbí. „Koncepce klubu je hrát rychlou, dynamickou házenou,“ tvrdí posila, která působila i v Michalovcích. S mosteckou Katarínou Kostelnou má společné jen příjmení. „Není mezi námi žádný příbuzenský vztah.“

Andělé se v nové sezoně budou muset obejít bez dvou kanonýrek. Simona Szarková jde do norského Storhamaru, Markéta Jeřábková do maďarského HC Érd.