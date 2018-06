Tretra musí změnit filozofii. Další Bolt se nerýsuje, říká manažer Juck

„Každá z disciplín musí mít svůj příběh. A letos také bude mít. Jsem rád, že se nám povedlo vytvořit tak pestrý program, který navíc doplní legendy – Mike Powell, Kim Collins, který kdysi uvažoval i o českém občanství nebo Robert Harting, který toho v Česku tolik nedozávodil,“ popisuje Juck.



Jaká jsou další lákadla letošní Tretry?

Dálkař Luvo Manyonga bude ve skvělé formě. Zajímavý bude start dvojnásobného olympijského vítěze v trojskoku Christiana Taylora, který se ale představí na čtyřstovce. Je nevídané, že tuhle kombinaci mixuje v průběhu sezony. Povedlo se nám dohodnout také s vítězem stovky na Odložilově memoriálu Mikem Rodgersem, který se tak utká s Justinem Gatlinem. Je toho dost.

Dá se říct, že v éře po Boltovi jste rozpočet, který padl na jeho start mohli rozdělit mezi více hvězd?

Kus logiky v tom je, ale atletika neustále přináší nové situace. Někdy se někdo zraní a podobně. Úplně všechno jsme si dovolit nemohli a ani nechtěli. Ale je fajn, že přijede i Mutaz Essa Baršim, který může vyletět hodně vysoko a taky britský sprinter Prescot, kterému říkají britský Bolt.

Výškařský fenomén Mutaz Essa Baršim.

Myslíte, že má charisma slavného Jamajčana?

To ne, to se nedá zopakovat. Charismatický přístup Bolta byl výjimečný, na to si ještě dlouho počkáme.

Budete nyní hledat nového Usaina Bolta, na kterém postavíte značku Tretry v dalších letech?

Zdá se, že v tomhle bude muset Zlatá tretra změnit svou filozofii, což ale bude ku prospěchu. Většina disciplín bude mít tu nejlepší konkurenci. Je to i proto, že nový Bolt se nerýsuje a bylo by nesprávné myslet si, že teď z někoho bude nový Bolt. On byl tak výjimečný, že není jednoduché najít někoho podobného. I proto se spíš vydáme cestou více hvězd atletiky.

Jako o možném novém Boltovi se mluvilo třeba o olympijském šampionovi a světovém rekordmanovi na čtyřstovce Waydeu van Niekerkovi.

A my spolu máme velmi dobrý vztah. Kdyby neměl zdravotní problémy, určitě by na Tretře nechyběl. I na něm samozřejmě chceme postavit budoucnost Tretry.

Wayde van Niekerk.

Ale ani on není takovým showmanem jako Jamajčan.

To sami vidíte. Běhá světové rekordy na 300 i 400 metrů a možná bude vůbec prvním člověkem, který zaběhne čtyřstovku pod 43 vteřin. Ale to charisma, které měl Bolt, rozhodně nemá. Máme ho rádi, vážíme si ho a myslíme si, že to bude velký šampion v Tokiu, když se dá zdravotně do pořádku. Ale nový Bolt z něj bude těžko.

Kdy vlastně Jamajčan zase přijede do Ostravy?

Jsme neustále v kontaktu s jeho manažerem, takže víme, co se kolem něj děje – ty různé fotbalové avantýry a charitativní zápasy. Nevylučujeme, že ho v některém z budoucích ročníků pozveme jako čestného hosta.

Aby si třeba na ploše zahrál fotbal?

Něco takového určitě. Kdyby se nám povedlo dotáhnout ho zase do Ostravy, určitě bychom ten program chtěli kvalitně využít, aby z toho diváci a on sám měl dobrý pocit.

Naopak dorazí také nejrychlejší žena na dvoustovce Dafne Schippersová. Jak náročné bylo dostat ji do Ostravy?

Má hodně nabitý program, ale není teď ani v Oslu a ani ve Stockholmu na Diamantové lize, zato bude v Ostravě. (usměje se) Forma stoupá, tak snad se jí povede přiblížit k 22 vteřinám, což je na dvoustovce hranice světové extratřídy. Musím říct, že se mi s ní velmi dobře spolupracovalo a také s jejím bratrem, který jí dělá manažera. Všechno, co jsme si spolu dohodli, tak zatím dodrželi.

Dafne Schippersová slaví titul mistryně světa na dvoustovce.

Jedním z čestných hostů bude prezident Světové atletické federace Sebastian Coe. Budete s ním probírat možné zapojení Tretry do Diamantové ligy v příštích letech?

Za prvé jsme vděční, že vůbec přijede. Nevyhýbáme se jakýmkoliv diskuzím, ale ono zatím není úplně jasné, jak Diamantová liga bude v budoucnu vypadat. A pro nás to vlastně není tak podstatné.

Proč není?

Vždycky jsme šli a taky půjdeme svou vlastní cestou. Samozřejmě chceme reagovat na nejnovější trendy, které nabídne nová struktura mítinků. Podle ní poté zvážíme, kam bychom se v budoucnu chtěli zařadit.

Jak velká změna by to byla, kdyby se Tretra připojila k diamantovému seriálu?

Museli bychom hledat termín, který by vyhovoval kalendáři ostatních mítinků. Museli bychom navíc přidat některé disciplíny, které si další mítinky mezi sebou dělí, v tomhle bychom se museli přizpůsobit. Už bychom neměli takovou volnost v tom, že si teď vybíráme disciplíny, o kterých si myslíme, že jsou pro Tretru nejlepší.

Takže až takové lákadlo Diamantová liga není.

Beru to s rezervou. Kdo by nechtěl být v té nejvyšší kategorii? Ale jak vidíte i podle letošní startovní listiny, která je porovnatelná s mítinky Diamantové ligy, my ten status až tak nepotřebujeme. Jsme rádi, když si můžeme vlastní cestou připravit mítink nejvyšší světové úrovně.

Na co se vy osobně nejvíc těšíte?

Asi na výšku. Baršíma mám rád, je to chlapík, který jednou skočí světový rekord. Kdyby se to povedlo na některém z podniků, které připravuji, byl bych velmi rád.