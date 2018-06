Německý miláček Paříže. Zverev prožívá průlomový grandslam

„Zamiloval jste si Roland Garros? A myslíte si, že Roland Garros miluje vás?“

Pomalá dikce a specifický yorkshirský přízvuk Zvereva znovu rozesmály.

„Já stále víc miluji váš akcent,“ odpověděl třetí hráč žebříčku.

Mladík se v tenisovém areálu u Buloňského lesíku zatím náramně baví. S raketou i bez ní - jak dokládá tento příběh.

Při záměrné absenci Rogera Federera přijel Zverev do Francie v pozici turnajové dvojky. „Je to příjemné a dodává mi to sebevědomí,“ řekl.

Téměř dvoumetrový dlouhán platí za jednoho z nejvýraznějších reprezentantů nastupující generace. V posledních letech se syn ruského emigranta drápal vzhůru žebříčkem. Loni si odbyl premiéru na Turnaji mistrů v Londýně. Na podzim poté figuroval v žebříčku za tenisovými velikány Nadalem a Federerem.

Vzlet německé komety má ale i kaňku: na grandslamech se ne a ne prosadit. Až příliš často se loučil se zvučnými tenisovými adresami už v úvodních kolech.

„Přitom miluju velké kurty a hlasité publikum,“ posteskl si. Jenže experti namítali: „Jeho čas určitě přijde, pro grandslam musíte dozrát.“

Zpravodajství Pondělí na Roland Garros

Až při dvanácté účasti přišel zlom. Nedělním postupem do čtvrtfinále překonal Zverev loňské wimbledonské maximum.

I proto teď mohl s novináři vtipkovat, rozdávat úsměvy.

Ale na kurtech to byla fuška. Němec potřeboval na čtyři výhry únavných 11 hodin a 54 minut. Nikdo v mužském pavouku dvouhry po oranžové drti nepobíhal déle. „Pro mě není rozdíl, jestli zvítězím ve třech, nebo pěti setech,“ tvrdí.

Úterní program (začátky ve 14:00) Kurt Philippa Chatriera:

Thiem (7-Rak.) - A. Zverev (2-Něm.)

Stephensová (10-USA) - Kasatkinová (14-Rus.) Kurt Suzanne Lenglenové:

Putincevová (Kaz.) - Keysová (13-USA)

Cecchinato (It.) - Djokovič (20-Srb.)

Přesto urputné bitvy (Zverev otáčel tři duely z nepříznivého stavu 1:2) vzaly obrovskou porci sil. A ty mohou zásadně chybět v dalších fázích turnaje. Třeba už dnes proti Dominiku Thiemovi, loňskému semifinalistovi a skvělému antukáři.

„Tohle ještě není konec. Ještě není neděle,“ narážel Zverev na finálové ambice.

Však do Paříže přijel s vynikající antukářskou formou: ovládl turnaj v Mnichově a Madridu, v Římě nestačil až ve finále na Nadala. „Můj nejhorší letošní antukový výsledek je semifinále Masters v Monaku. To není úplně špatné,“ podotkl.

Kromě znamenité formy ženou Zvereva k dalšímu kariérnímu milníku i pravidelně zaplněné tribuny.

V mužské části pavouka už nefiguruje žádný Francouz, a tak diváky lákají dramatické duely, bojovnost a úsměv Alexandera Zvereva.

Současného miláčka pařížského publika.