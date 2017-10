Zverevova životní sezona. Nabourá mladík vládu velké čtyřky?

Loni se stal vůbec nejmladším hráčem, jenž nakoukl do elitní dvacítky žebříčku. Získal jediný turnajový titul v Petrohradě, připsal si i skalp tří tenistů z elitní desítky rankingu.

„Je před ním slibná budoucnost,“ predikoval tehdy Novak Djokovič.

Tenisovému světu Alexander Zverev tehdy vyslal jasnou zprávu. „Počítejte se mnou!“

O rok později už téměř dvoumetrový Němec ovládl pět turnajů. Ve finále v Římě zdolal Djokoviče, v Montrealu si poradil s Rogerem Federem. Zahrál si i vedle nejblyštivějších hvězd v Praze v rámci Laver Cupu.

„Hraji stabilně, to je věc, na které v posledních dvanácti měsících pracuji. Vždy toužím odehrát lepší turnaj,“ popisuje Zverev.

A na tiskové konferenci během turnaje v Pekingu vyprávěl dál.

„Je tolik věcí, které musí každý tenista zlepšit. Roger i Rafa, oba jsou nejlepší hráči všech dob, ale stále na sobě pracují každý rok. Nikdy nesmíte přestat.“

Mladík z Hamburku působí koncentrovaně, sebevědomě a cílevědomě. Vyniká stabilním servisem, často se spoléhá i na precizní bekhend. Na tribuně naslouchá radám svého otce, bývalého daviscupového reprezentanta Sovětského svazu Alexandera Zvereva staršího.

„Jasně, táta je nyní můj kouč. Myslím ale, že vytříbenou techniku mám díky matce. V mladí jsme se na ni hodně zaměřovali,“ pochvaloval praktiky maminky Ireny, rovněž bývalé tenistky. „Můj obouručný bekhend je stoprocentní její práce.“

Zklamání na grandslamech

Ač si Saša Zverev libuje nad letošním stabilním herním projevem, k už tak dobrému přestupu mezi muži mu stále schází výraznější úspěch na grandslamech.

Na Australian Open vypadl už ve třetím kole, na pařížské antuce v areálu Rolanda Garrose se pakoval po prvním zápase. Maximum na majorech dosáhl letos na wimbledonské trávě, kde vypadl v osmifinále po pětisetové bitvě s Kanaďanem Raonicem.

„Tušil jsem, že jsem tu mohl předvést něco, co se mi dosud nepovedlo. Ale nestalo se,“ kál se tehdy novinářům po zpackaném US Open.

Polovinu letošních vítězství získal Zverev právě na tvrdém povrchu. I proto toužil ve Flushing Meadows grandslamovou kletbu zlomit. Marně.

Přesto nemusí zoufat. Jeho idol Roger Federer ve dvaceti letech okupoval šestou příčku žebříčku. Tehdy vyhrál jediný podnik série Masters v Hamburku, do finále nakoukl v Miami, na grandslamech se nedostál dál než do čtvrtého kola. První z devatenácti grandslamových trofejí zdvihl nad hlavu o rok později v All England Clubu.

Právě třetí sezona mezi muži bude pro německou kometu zlomová. Před bývalou juniorskou jedničkou stojí velká výzva. Na dvorce se vrátí Andy Murray a Novak Djokovič, berle už odložil i Stan Wawrinka, jenž se podrobil operaci kolene.

Bude přetěžké obhájit letošní body a navázat na letošní velmi úspěšnou sezonu. Leč ne nemožné.

Jenže tak daleko zatím mladší z bratrů Zverevů nehledí.

V pátek prošel v Pekingu do semifinále, když zdolal Rusa Rubljova hladce 6:2 a 6:3. Definitivně si tak zajistil premiérovou účast na Turnaji mistrů v Londýně, kam mají zatím letenku také Roger Federer a Rafael Nadal.

„Myslím, že je to pro každého hráče skvělý úspěch. Je to odměna za výkony během celé sezony, ne pouze za určitou část,“ řekl Zverev, jenž se rovněž představí na Turnaji mistrů pro nastupující generaci hráčů do 21 let. Ten se koná o týden dřív než podnik v londýnské O2 areně.

Přeruší právě Saša Zverev nadvládu velké čtyřky? Zatím se zdá, že kráčí správným směrem.