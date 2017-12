Tohle jsem ještě neviděl, chválí soutěž efektnosti evropoběžník Chugaz

Na svůj druhý oficiální zápas za mužskou reprezentaci ale vzpomínat v nejlepším nebude, neboť finští Vlci v Helsinkách padli před pětitisícovou kulisou s Čechy o osm bodů (56:64) a sám Madsen končil na skromných třech bodech za 17 minut. Když pak druhý den ráno se svými pokořiteli nastupoval do letadla, jeho tvář byla zahalena zklamáním.

„Neřekl bych ale, že z toho výsledku byl nějak špatný. Šlo jen o jeden zápas, a když se vrátil do Prahy, tak jsme o tom na tréninku i vtipkovali,“ podotkl už s odstupem času řecký kouč pražského týmu Chris Chugaz.

Ten ze všech kormidelníků české ligy postrádal během kvalifikačních bojů druhý největší počet mužů po nymburském Orenu Amielovi se sedmi absentéry.

Do českého kempu totiž Chugazovi nastoupili v reprezentaci debutující křídelník Michal Mareš a také rozehrávač Ondřej Sehnal, Finové si pak vyžádali 22letého pivota Madsena.

„Tyto absence jsem pociťoval jako problém, protože jsme měli i dvě zranění, což mělo vliv na tréninkový proces. Před reprezentační pauzou jsme včetně Českého poháru vyhráli čtyři utkání za sebou a teď čekám, abychom už byli zase všichni pohromadě, včetně návratu zraněných,“ říká po posledních dvou porážkách v Kooperativa NBL Chugaz.

Na druhé straně uznává, že utkání v Bulharsku a s Českem Madsenovi po stránce zkušeností a sebevědomí nemálo pomohla. A to se také promítá do Finových výkonů v lize, kde je po odchodu elitního střelce Quentina Petersona tahounem mužstva s 11 body, sedmi doskoky a dvěma bloky, což je nejlepší číslo celé soutěže. Řecký stratég však o žádném vyvyšování nechce příliš slyšet.

„Nemohu říct, že je teď Alex lídrem. Po tom, co odešel Quentin, jsem řekl, že můj nejlepší hráč je Tým a myslím celý tým. Všichni moji hráči jsou důležití a Alex je jistě jedním z nich. Tým je ale nad jednotlivce,“ zdůrazňuje.

Madsen však ční tak či tak - už druhý měsíc po sobě ovládl hodnocení Kooperativa faktoru, přičemž v listopadu měl jeho průměr na zápas úctyhodnou hodnotu 7,5. Bude tak jistě cílit na prize money pro celkového vítěze ve výši 50 tisíc korun.

„Jsem za Alexe moc rád, v tomhle je opravdu dobrý,“ chválí kouč svěřence, který se po dobytí třetí příčky za celou minulou sezonu pohybuje ve špičce statistiky měřící atraktivitu hry jednotlivých basketbalistů i letos.

„Je to zajímavá statistika. Něco jako Kooperativa faktor se moc nevidí, vlastně jsem ještě nikde něco takového nezažil, a to už jsem pracoval v mnoha různých ligách po celé Evropě. Opravdu se mi to líbí a z mého pohledu to je prospěšná věc. Hráče to motivuje, aby se o atraktivní kousky snažili. Jde o jiný pohled na hru a fanoušci pak mohou vidět akce, kterých by se jinak třeba nedočkali,“ soudí Chugaz, podle nějž výčet bodovaných herních prvků pokrývá vše, co by pokrývat měl.

Sám prý statistiku průběžně sleduje. „Myslím, že všechny trenéry zajímá, jak si kdo vede. Někoho jistě víc a někoho míň, ale mě to zajímá určitě.“

Alexander Madsen z USK Praha blokuje střelu ostravského rozehrávače Evana Payneho

I z těchto slov vyplývá, že hráči USK mají od svého trenéra k větší herní show plnou podporu. „To rozhodně mají. Líbí se mi to, protože basketbal se hraje i pro fanoušky, hraje se rychle a tohle všechno je důležité i pro hráče a jejich sebevědomí. Jistě, musí to být i pod určitou mírou kontroly, aby se hra nezvrhla jen v show pro show. Když ale šance na nějaký kousek je, měla by se využít a já k tomu hráče i vedu.“

Alexandra Madsena ani moc pobízet nemusí, protože ten žádnou šancí na blok nebo smeč nikdy nepohrdne.

„Je to nejčastěji blokující hráč ligy, je velmi atletický, rychle běhá, má dobrý výskok a z atletických dispozic jeho hra vychází. Takže právě těmito kousky se musí prezentovat. Já ho určitě nedržím zpátky, naopak ho v tom podporuju. Je to stále mladý kluk a může ukázat ještě mnohem víc,“ varuje budoucí soupeře Chris Chugaz.