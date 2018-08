Šetelíková se vrací do Písku, kde vyrůstala. Těším se, říká házenkářka

V Písku vyrostla, začínala s házenou a výrazně se podepsala pod dosud největší úspěch místního Sokola, kterým byla bronzová medaile v nejvyšší soutěži žen před šesti lety.

Na Alenu Šetelíkovou, tehdy Stellnerovou, se chodila dívat a fandit řada tehdejších místních nadějí. Teď si s ní některé z nich zahrají osobně.

Po šesti letech boje o české tituly ve Slavii Praha se dnes osmadvacetiletá hráčka a členka reprezentačního týmu vrací na jih Čech. „Na Slavii mi skončila smlouva a já jsem přemýšlela, že s házenou skončím. Ale pak se ozval Písek, tak jsem si řekla, že to zkusím a půjdu mu pomoct,“ říká Alena Šetelíková.

Takže jste se dostávala do fáze, že vás házená přestávala bavit?

Ne, to ne. Mám házenou moc ráda, ale už jsem to přestávala zvládat časově s mojí prací. Pracuju v Centru pohybové medicíny u pana profesora Koláře.

A s Pískem to skloubit půjde?

V Písku trénují v sezoně třikrát týdně, což je méně než na Slavii. S trenérem jsme se bavili, že to nějak skloubíme. Já se budu snažit maximálně chodit a trenér říkal, že mi vyhoví, jak to půjde. Snad to bude v pořádku a snad to je dobré rozhodnutí.

V české ženské házené máte jméno. V Písku na vás bude upřená velká pozornost a předpokládám i zodpovědnost. Počítáte s tím?

Uvidíme. S některými lidmi jsem mluvila. Ohlasy na můj návrat jsou pozitivní a já musím říct, že se těším. V Písku je mladý tým a já doufám, že holkám pomůžu k co nejlepším výsledkům. Musím říct, že se těším zpátky.

Už je to dlouho, co jste měla na sobě písecký dres...

Vyrůstala jsem tam, začínala a vracím se domů. Je to takový hezký.

Archivní momentky: Alena Šetelíková v dresu Písku

Budete hrát s hráčkami, které se na vaše zápasy chodily dívat a fandit.

Tým je hodně nový. Některé holky znám ze Slavie. Z píseckých holek pár znám, ale jinak tam jsou spíše dorostenky a odchovankyně.

Jaké budete mít s mladým týmem ambice?

Písek už loni nepředváděl úplně špatné výkony. Holky hrály hezky, i když i loni byly nakonec v play out. Půjdeme do sezony s tím, že zápasy, které jim loni těsně unikaly, budeme chtít tentokrát vyhrát. Předvést v nich co nejlepší výkon.

A sama byste ještě chtěla něčeho dosáhnout?

Chci se házenou bavit. Jsem ráda, že jsem se takhle rozhodla, a chci Písku pomoct právě v těch zápasech, které třeba v minulé sezoně prohrály o jeden dva góly. Zkušenosti jsem nasbírala a chtěla bych je předat.

Posledních šest let jste hrála v top českém klubu. Splnila jste si vše, co jste si v házené předsevzala?

Cíl pro mě byla reprezentace. A to se mi povedlo. Byla jsem i na posledních dvou šampionátech. Tohle jsem si splnila. Se Slavií jsme hrály vždy o nejvyšší příčky. To mě herně určitě posunulo.

A titul?

Já titul nemám. Vždycky jsme skončily druhé, vždycky jsme šly do finále a tam prohrály. Naposledy teď na jaře.

Dáváte sbohem kromě Slavie i reprezentaci?

Ještě jsme v červnu dohrávaly kvalifikaci na mistrovství Evropy, které bude ve Francii. Já nechávám dveře otevřené. Vím, že jsem šla z klubu, který hraje o první místo. Jdu do týmu, kde holky hrály loni play out. Ale myslím si, že když budu makat a budu mít fazonu, tak nejsem bez šance. Rozhodnutí je ale samozřejmě na trenérovi.

Reprezentovat je tedy pořád výzva...

Určitě ano. Je to strašně těžké udělat nějaké razantní rozhodnutí, když máte házenou rád. Uvidíme, co bude tuhle sezonu. Chtěla jsem trochu zvolnit. To tempo bylo v posledních dvou letech, kdy jsem kombinovala práci a házenou a lítala z práce na tréninky, hodně veliké.

Takže jste si letos užila víc léta?

No, to trošku jo. Ještě mě čeká dovolená, kterou jsem si naplánovala, protože jsem tak nějak nevěděla, co bude. Ale trenér mi vyšel vstříc. Musím říct, že písecké holky přes léto dřou fakt hodně. Mají tréninky každý den i dvoufázové. Na těch, kde jsem byla, se makalo hodně. Přístup je úplně skvělý. Parta je fajn. Uvidíme, jak to bude v sezoně. Holek, co v Písku pracují, je víc. Na Slavii jsem byla jediná.

Zůstáváte v Praze a do Písku budete dojíždět?

Přesně tak. Máme domluvený svoz do Písku. Jezdí dopravce, který nás tam vozí. Jsem překvapená, že cesty se dají krásně zvládnout. Na trénink jsem ještě nepřijela rozsekaná.

Koneckonců tohle už znáte z minula, ne?

Jo. V té poslední sezoně, co jsem v Písku končila, jsem studovala vysokou školu v Praze a takhle jsme jezdily na tréninky. Vracím se do toho, v čem jsem vyrostla.

Jdete z týmu, kde jste byla zvyklá vyhrávat, do celku, který pravděpodobně tolik vyhrávat nebude. Nebojíte se, že vám to házenou trochu otráví?

Ne, to určitě ne. Házenou mi to neotráví, vím do čeho jdu. Vím, jaké jsou podmínky, jaké jsou ambice. Tak to prostě je. Budeme bojovat, abychom co nejvíc vyhrávaly. Já samozřejmě vyhrávat chci a nechci se jen tak někde plácat.