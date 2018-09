Naprosté UFO, žasl vicemistr Ondra nad obtížným chytem. Štvala ho kůže

Když Ondra ve finále padal ze stěny, zuřivě gestikuloval. Zlobil se, byl zklamaný. Štvalo ho, že nepřešel přes náročný chyt.

Ve té chvíli ale ještě nevěděl, že lepší skóre, než zapsali rozhodčí jemu (36+), už nikomu na světelné tabuli nenaskočí.

Ke stejnému kroku jako kudrnatý Čech dolezl jen Rakušan Jakob Schubert. A jelikož se domácí borec blýskl lepším semifinálovým výkonem, Ondra byl sesazen. Na triumfy z let 2014 a 2016 nenavázal, stal se vicemistrem světa.



„Prohrál jsem si to v semifinále, kdy jsem to protaktizoval,“ litoval pětadvacetiletý sportovec.

Narážel na situaci, kdy šel na stěnu podstatně dříve, než čekal a nestihl svůj předzávodní rituál. „Nepoužil jsem zahřívací polštářek a kůže zůstala suchá."

Co se vám honilo hlavou, když jste ve finále padal ze stěny? Dost jste se vztekal.

Když jsem spadl, byl jsem smířený, že budu bez medaile. Tipoval jsem to na čtvrté místo. Kdyby to Domen Škofič (vítěz semifinále) nepokazil a Alex Megos při prohlídce nepřehlédl jeden chyt, kvůli čemuž pak lezl jinak, než měl, byl bych čtvrtý.

Jaké pro vás bylo sedět v bílém gauči a koukat na to, jak si povedou zbylí finalisté?

Není to dobrý pocit. Rozhodně preferuji lézt poslední, člověk buď spadne, nebo doleze do topu a hned ví, jak na tom je.



Neříkal jste si, že jste mohl dolézt výše?

Zlobil jsem se spíš na to semifinále, kde jsem to protaktizoval s kůží a neměl jsem pak nárok zalézt lépe. Teď jsem vše udělal takticky dobře, kůži jsem si zahřál a také jsem si ji těsně před lezením namáčel ve vodě. Držela dobře.

Nebyla to chyba „To nenaplánujete. Adam nemohl tušit, že před ním spadne tolik závodníků tak rychle. Všichni čekali, že ti kluci polezou výše. Rozhodně to nebyla jeho chyba, že se nerozhodl zahřát dříve,“ zastal se Ondry český šéftrenér Tomáš Binter.

Vyčítáte si, že jste si ruce před semifinálovým výkonem nestihl prohřát?

Nikdy nevíte, kdy přesně polezete. Vzhledem k tomu, že několik závodníků přede mnou spadlo níž, než se čekalo, tak jsem byl najednou předvolán: Jdi a lez. Neměl jsem na výběr a musel jsem lézt takřka nepřipravený. Nedá se s určitostí říct, že bych Jakoba (Schuberta) v semifinále přelezl, kdyby mně kůže držela, ale finále jsem lezl relativně bez chyb. Když jsem pak spadl, byl jsem naštvaný, protože mi bylo jasné, že k tomu chytu dolezou i ostatní.

A kvůli čemu jste se přes zmíněný chyt nedostal?

Ten krok byl hodně přepálený. Do té doby jsem se cítil fakt dobře. Tento krok, i když jsem ho dělal velmi pravděpodobně správně, mi přišel jako úplné UFO. Dolezli jsme s Jakobem stejně. Byl jsem přesvědčený, že tam doleze i Domen Škofič, což by pro mě znamenalo bronz, ale on měl hroznou smůlu. Myslím, že ho od titulu mistra světa dělilo hodně málo.

Hodnotíte vzhledem k smolným okolnostem stříbro jako úspěch?Obtížnost byla priorita, pomýšlel jsem na zlato. Stříbro je za dané situace dobré, určitě mi to dělá fajn vyhlídky na nominaci do finálové šestky pro kombinaci. Každopádně beru stříbrnou medaili jako úspěch, přece jen to je mistrovství světa.