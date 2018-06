Série golfisty Scotta pokračuje, uspěl v kvalifikaci US Open

„Je fajn, že tahle série pokračuje. Ale bylo by ještě lepší, kdybych US Open vyhrál. Všechny majory hraju proto, abych zvítězil, ne abych se jich jen zúčastnil. Chci z téhle příležitosti získat maximum,“ uvedl Scott poté, co v kvalifikačním turnaji v Columbusu vybojoval jedno ze čtrnácti volných míst pro US Open.

Scott je aktuálně na 64. místě světového žebříčku a jistou účast na druhém letošním majoru mělo nejlepších šedesát golfistů. Pětiletý automatický start na grandslamech, který získal za triumf na Masters v roce 2013, vypršel rodákovi z Adelaide po loňském US Open.

Letošní US Open se hraje příští týden na hřišti Shinnecock Hills v Southamptonu ve státě New York.