Pavláska čeká v Davis Cupu premiéra ve dvouhře: Vím, co můžu očekávat

„Jsem moc rád, že jsme tu šanci dostal, že budu hrát skoro doma,“ řekl Adam Pavlásek, který pochází z Velkých Albrechtic. „Vždyť jsem vyrůstal patnáct minut od Ostravy.“

Pavlásek bere nynější duel jako impulz, aby se vrátil do první stovky světového žebříčku. Nyní je 208. Nahoru by mu měl pomoci i nový realizační tým. „Od loňského listopadu jsem ho od základu proměnil,“ připomněl.

Los Davis Cupu Kdo s kým v souboji českých a izraelských tenistů

Nově se ho místo trenéra Michala Navrátila ujal Pavel Klimek. „To je bratr kouče, který mě vedl odmalička. Ví, co na mě platí. Je to jako bych se vrátil do dětských let.“

Před třemi týdny změnil i kondičního trenéra. Radka Štěpánka, jmenovce bývalého daviscupového reprezentanta, nahradil Nikolas Cios, takže z původního týmu zůstal jen fyzioterapeut Martin Janoušek. „S Nikolasem jsem vyrůstal. Věřím, že do sebe dostanu nové impulzy a že mě kluci poženou.“

Ve dvouhře čeká Pavláska daviscupová premiéra. Čtyřhru už hrál třikrát, přičemž dvakrát zvítězil. Premiéru měl v Ostravě před třemi roky proti Austrálii. Tehdy s Jiřím Veselým v pěti setech porazili Samuela Grotha a Lleytona Hewitta.

„Takže vím, co od toho mohu očekávat,“ řekl Pavlásek. „Nebudu tak nervózní jako bych hrál poprvé, i když dvouhra a čtyřhra je rozdíl.“

S Jiřím Veselým proti Austrálii - vítězství. S Radkem Štěpánkem proti Indii - vítězství. S Romanem Jebavým proti Nizozemsku - porážka.

V jaké je formě? „Nebyla taková jakou bych si představoval, ale celý týden jsem se tady do ní dostával. Rád bych ukázal sobě i okolí, že umím hrát solidní tenis. Mám vnitřní motivaci, aby mě utkání proti Izraeli zase nakoplo.“

Adam Pavlásek v pátek nastoupí proti izraelské jedničce Dudimu Selovi, 98. hráči světa. „Bude to s ním těžké, ale v tenise je vše možné. Třeba potřebnou výhru urvu.“

Se Selou se zná dobře. „Na turnajích spolu často trénujeme. Jednou v Čině na challengeru mě ale vysmažil,“ přiznal Pavlásek. „Ze všech čtyř povrchů má ale nejméně rád antuku. Hodně hraje ze základní čáry a na antuce by mu nečekané odskoky míčku nemusely sedět.“