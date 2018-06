Lacko už je fit. Obhajovat jede do Maďarska hned tři zlata

„Loni jsem měl Hungaroring v kolonce rizikových závodů a nakonec to dopadlo skvěle. Letos se může stát opravdu úplně všechno. Na úzkém a technicky náročném okruhu to bude těžké, což by mi mělo vyhovovat,“ těší se Lacko, jenž loni v Maďarsku slavil tři vítězství!

Jezdci roudnické Buggyry Adam Lacko a Oly Janes trávili pauzu mezi Misanem a Hungaroringem odlišně. Zatímco Lacko se dával zdravotně do přijatelnějšího stavu, nováček Janes analyzoval své vystoupení z Misana. „Myslím, že to mohlo být lepší. Ale Adam řekl, že to bylo dobré, tak možná změním názor,“ usmál se Janes, který při své premiéře nebodoval.

„Oly má velmi solidní potenciál jezdeckého růstu, ale musí zachovat pro Angličany typický klid. Dvakrát jsme si volali, řekl jsem mu, že si spolu projdeme v klidu celý okruh a rád se s ním podělím o své zkušenosti,“ slíbil parťákovi Lacko.

Přestože evropský šampion v Misanu řešil především sám sebe, neušel mu bombastický nástup Jochena Hahna, který za víkend posbíral 50 bodů. „Už v Mostě bylo jasné, že jeho Iveco bude hodně rychlé, což v Misanu potvrdil. Výborně zajela i Steffi Halmová. A Antonio Albacete ukázal, že nezapomněl závodit. Na domácí půdě se teď bude chtít předvést i Kiss, který doplatil v Misanu hned v prvním závodě na diskvalifikaci kvůli hmotnosti. Doma si to ale pohlídá,“ předpovídá Lacko.

Pro novice Olyho Janese bude start na Hungaroringu velkou prověrkou. „Z technického hlediska to bude těžší než Misano. Nejsem si jist, jestli se jedná zrovna o okruh, na kterém má nový jezdec získávat zkušenosti, ale nemá cenu si stěžovat. Dost dobře mi není jasné, kde se bude předjíždět. Proto bude nejlépe vyhrát super pole a odstartovat z prvního místa,“ naplánoval si Janes.

Získá v Maďarsku pro tým první body? Po italské premiéře je Buggyra pátá.