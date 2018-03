Velmi aktivní Kreuziger. Na Paříž-Nice je sedmý, nový lídrem je Sanchez

Trio uprchlíků se posléze nikomu dostihnout nepovedlo, etapovým vítězem se stal Jonathan Hivert z týmu Direct Energie před Louisem Leonem Sánchezem z Astany, který tak vybojoval žlutý trikot lídra závodu. Třetím do této party byl Remy di Gregorio ze stáje Delko Marseille.

O 38 vteřin později dorazila početná skupina s velkými favority závodu i s Romanem Kreuzigerem. A protože se český jezdec pohyboval v popředí pole už i v koncovkách předchozích dvou etap, posunul se díky bonifikačním sekundám z dnešní rychlostní prémie na celkové 7. místo.

„Půjde o nervózní etapu, i když už tam bude i pár kopečků v závěru,“ tvrdil před startem 3. etapy, která po 210kilometrové pouti zavedla jezdce z Bourges do Chatel-Guyon. Právě na poslední vrchařské prémii 3. kategorie se oddělila 15členná skupina, kde byli i Kreuziger a jeho týmový kolega ze stáje Mitchelton Scott (bývalá Orica), kolumbijský vrchař Estéban Chaves.

Český jezdec poté tvrdě pracoval v jejím čele a nepřestal v tom, ani když 17 kilometrů před cílem odskočilo trio Hivert, Sánchez, di Gregorio, jejichž náskok narůstal až na 55 vteřin.

Kreuzigerovo úsilí na špici skupiny bylo poté neustále narušováno „záškodníky“ z Astany, kteří tak chránili zájmy Sáncheze při útoku na žlutý trikot Francouze Démareho.

Na posledních kilometrech se parta pronásledovatelů rozšířila o další velkou skupinu z rozdrobeného pelotonu, společným úsilím však už náskok vedoucí trojice pouze zredukovali.

Jonathan Hivert tudíž po celkovém vítězství na závodě Tour de Haut Var (z kalendáře Europe Tour) dosáhl ještě mnohem cennějšího triumfu na prestižním worldtourovém klání. A Louis Leon Sánchez si vypracoval v celkové klasifikaci 28vteřinový náskok před druhým Démarem.

„Vepředu se dnes vytvořila poměrně dobrá skupina a peloton se hodně nadělil, ale v posledních kilometrech se to zase sjíždělo,“ komentoval den Roman Kreuziger. „Bohužel jsme to trošku takticky nezvládli, když mě a Chávesovi odjela ta skupinka se Sánchezem. Ten podle mě pojede i zítra v časovce excelentně. Ale s vlastní formou mohu být spokojen. Také jako tým máme závod rozjetý dobře, přestože se Simonu Yatesovi dnes nejelo nejlépe. Pořád máme do velkých hor Estébana a jako záloha tam mohu být já.“

Na závod Paříž-Nice se Kreuziger vrátil poprvé od roku 2011. „Tehdy jsem ještě jezdil za Astanu. V dalších letech jsem na jaře naopak pravidelně startoval na Tirrenu-Adriatiku. Nyní nastala změna a jsem za ni docela rád, protože Paříž-Nice je sice tvrdý závod, ale já mám na něj velmi dobré vzpomínky, v roce 2010 jsem tu měl i bílý dres pro nejlepšího mladíka.“

Po startu na závodě Kolem Abú Dabí, kde obsadil celkové 14. místo, trávil plzeňský cyklista další týden vzhledem k nepříznivému počasí raději v posilovně a v garáži na ergometru. „Nechtěl jsem před Paříž-Nice riskovat nachlazení,“ vysvětloval.



Ve středu čeká na cyklisty18kilometrová rovinatá individuální časovka do St. Etienne.