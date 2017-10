Trenér Váňa slaví. Velkou pardubickou ovládl jeho kůň No Time To Lose

Velká pardubická steeplechase 6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5 000 000 Kč 1. No Time To Lose (ž. Kratochvíl, tr. Váňa st., stáj Paragan), 2. Urgent de Gregaine (ž. De Giles), 3. Delight My Fire (ž. Lovén), 4. Zarif (ž. Bartoš), 5. Ange Guardian (ž. Váňa ml.), 6. Universe Of Gracie (ž. Kousek). Výrok: jistě 1 1/2 - 8 - 16 - 11 - 7. Čas: 9:39,98. Další dostihy: I. Player (ž. Novák) - Mahony - Modřín, II. Izynka (ž. Matuský) - Silk - Dunáta, III. Medic (ž. Liška) - Nancy - Kornelius, IV. Kindly Boy (ž. Novák) - Canton - Avec Charme, V. Mirax (ž. Myška) - Marcus Aurelius - Waikita VI. Vicody (ž. Bartoš) - Tzigane du berlais - Art and co, VII. Loire (ž. Bartoš) - Theophilos - Tarant.