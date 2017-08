Neodpískávejte sprintery třicátníky. Mohu zase vítězit, věří i Hejnová

Pracovnice na antidopingové zkoušce vyplňovala požadovaný dokument po testu čtvrté ženy z londýnského finále mistrovství světa na trati 400 metrů překážek.

Jméno: „Zuzana Hejnová.“

Rok narození: „1996

Když to trenérka Dana Jandová uviděla, zasmála se a prohlásila: „Výborně, už zase patříš do mládežnických kategorií. Máš dalších deset let před sebou.“

Kdyby to šlo tak snadno...

Hejnové je 30 let a tělo jí to dává až příliš často najevo. V Moskvě 2013 sesadila z trůnu na čtvrtce překážek tehdy třicetiletou Lashindu Demusovou. Nyní byla ona sama ve třiceti sesazena Kori Carterovou, o pět let mladší než ona.

Rovněž Usain Bolt, jemuž bude 21. srpna jednatřicet, na světovém šampionátu nevítězí a končí.

Hejnová skončit nechce. Minimálně ještě rok ne. „Když jsem tady byla ve finále nejlepší Evropankou, tak bych to příští rok na Evropě v Berlíně měla potvrdit,“ povídá.

Zároveň si však i ona uvědomuje, že třicítka je ve sprintech hranicí, po které sice vítězství na nejvyšším fóru nejsou nemožná, nicméně jde o zřídka vídaný jev. ̈

„U mladších sprinterů je příčně pruhovaný kosterní sval elastičtější. Mají v něm víc aktomyozinů, což jsou bílkoviny zodpovědné za stažení svalů, i víc enzymu ATPázy,“ líčí Jiří Neumann, lékař reprezentace.

„Ti mladí jsou díky tomu pohotovější než třicetiletí. Každopádně bych však ani tu starší věkovou skupinu ještě nechtěl odpískávat.“

Na posledních pěti světových šampionátech se pouze třem sprinterům povedlo získat titul po 30. narozeninách. Američan Oliver ovládl 110 m překážek v roce 2013 v jednatřiceti, Jamajčanka Fosterová-Hyltonová krátké překážky v roce 2009 ve čtyřiatřiceti a Američan Gatlin letos královskou stovku dokonce v pětatřiceti.

VĚKOVÝ REKORDMAN. Justin Gatlin, nejstarší sprinterský vítěz v historii MS.

Po Gatlinově triumfu se v Londýně vyrojily i takové názory expertů, že díky pěti letům, kdy kvůli svým dopingovým trestům nesměl závodit, má nyní tělo méně opotřebované, než by ve svém věku měl mít.

„To je ale pochopitelně čirá spekulace, žádná studie na to neexistuje,“ tvrdí Neumann. „On přece těch pět let nedřepěl v obýváku u televize, ale docela hodně trénoval.“

Gatlin se dokonce stal letos nejstarším mistrem světa napříč všemi běžeckými disciplínami s výjimkou maratonu.

Na kratších sprinterských distancích, tedy 100 a 200 metrů, byla kromě něj při posledních pěti šampionátech nejstarším vítězem Jamajčanka Campbellová-Brownová, v devětadvaceti letech na dvoustovce v Tegu 2011.

Bolt se ocitl na vrcholu ve dvaadvaceti, tehdy zaběhl své ohromující světové rekordy. Jeho krajan Powell předtím vytvořil světový rekord na 100 metrů ve čtyřiadvaceti.

„Zato u některých čtvrtkařů může klidně nastat vrchol až mezi 30 až 35 lety, pokud nezačali s atletikou příliš brzy a nemají tělo příliš opotřebované,“ říká Neumann. Soudí, že kdyby se Bolt před pěti lety začal intenzivně věnovat čtvrtce, mohl na ní nyní excelovat.

„Čtvrtka už je částečně i o rychlostní vytrvalosti,“ připomíná Neumann. „Pokud by se na ni Bolt po Berlínu 2009 vrhl, už by vlastní rychlost nerozvinul, ale stabilizoval by ji a zároveň by se mu otevřela nějaká rychlejší vytrvalostní vlákna.“

Hejnová byla zraněná v každé sezoně počínaje rokem 2014. Také letos na jaře, kdy měnila trenéra a zároveň úpěla s bolavou achilovkou.

„Potřebovali jsme na přípravu o měsíc navíc. Duben nám chyběl,“ vykládá trenérka Dana Jandová. Její svěřenkyně souhlasí: „Neměla jsem naběhanou speciální vytrvalost, ze které jinak těžím.“

TA, KTERÁ JI SESADILA. Kori Carterová (vlevo) vzala Zuzaně Hejnové (vpravo) titul na 400 metrů překážek.

Jak ukázal vývoj finále, na zlatou Carterovou výkonnostně jednoznačně neměla. „Ovšem na medaili ano. Jenže jsem byla přemotivovaná a po startu to překopla.“

Neumann nabádá, že po třicítce už organismus sprintera potřebuje nejen mnohem více regenerace, ale v tréninku také více kvality než kvantity. „Už neplatí, že čím víc budu trénovat, tím budu rychlejší. Naopak, čím víc budu trénovat, tím budu unavenější a zraněnější.“

Jandová je přesvědčena, že mistryní světa by mohla být Hejnová ještě ve dvaatřiceti v Dauhá 2019.

„Ale musím být zdravá. To je základ,“ dodává překážkářka. Pumpuje do sebe naději připomínkou, že achilovka ji konečně nebolí a že to tak snad zůstane delší dobu.

Pokud ne, vstoupí do hry coby vážný protivník i její vlastní hlava.

„Je to psychicky opravdu náročné, pořád se prát s tou bolestí a vydržet přesto namotivovaná.“