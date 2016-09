Au! Tenisová špička je při US Open v rozkladu. Letos víc než kdy jindy

A hlavně to zdraví! Že to není jen přihlouplá frázička, se v životě přesvědčuje kdekdo. V současnosti třeba nejlepší tenisté.

Rozmanité neduhy zásadně zasahují do dění na Flushing Meadows. Favority posledního grandslamu sezony spoluurčují údaje v chorobopisech hvězd.

Jen pro pořádek: do New Yorku se vůbec nedostavili dva členové Top 10. Švýcar Roger Federer (pochroumané koleno) a Čech Tomáš Berdych (zánět slepého střeva).

Pošramocené zápěstí omezuje tři bývalé zdejší šampiony Rafaela Nadala, Juana Martina del Potra a Novaka Djokoviče.

První dva se stále zotavují z vleklých potíží, jež Španěla Nadala omezují zejména při forhendu a del Potra při bekhendu. A třetí z nich?

„Zápěstí je klíčová část tenistova těla a to moje není v pořádku už tři a půl týdne,“ prohlásil v New Yorku na tiskovce Srb Djokovič. „Společně s odborníky dělám vše, co je v mé moci, abych se aspoň přiblížil stoprocentnímu stavu.“

Kdyby byl Djokovič fit, pravděpodobně by platil za hlavního kandidáta na titul. Vždyť vyhrál pět ze sedmi posledních grandslamů. Jenže ani tenhle pružný superman nedokáže vítězit se zraněním. Ostatně při bitvě s Polákem Janowiczem v prvním kole si přímo na kurtu nechával ošetřit pravou paži.

„Všechny trable beru ze dne na den,“ pravil, načež asi s povděkem kvitoval novinu, že má ve druhém kole volno. Ze zdravotních důvodů totiž z turnaje odstoupil český čahoun Veselý, jeho jarní přemožitel z Monte Carla.

V éře většinou ovládané nepočetnou skupinkou výjimečných jedinců (Federer, Nadal, Djokovič, Murray) se vyskytlo málo tak otevřených velkých akcí. Na pohár pro krále US Open 2016 si mohou myslet nejen členové nejvyšší honorace. Tím spíš, že se už ve druhém kole poroučel wimbledonský finalista Milos Raonic z Kanady. Nasazenou pětku v pětisetovém utkání s americkým kvalifikantem Harrisonem ochromily křeče.

Slunce pražící do modrého betonu a úmorná vlhkost pozdního newyorského léta pravidelně vysávají z tenistů zbytky sil v sezoně, jež se zvolna kloní k závěru.

Ta letošní je zvlášť napěchovaná, poněvadž se do programu vměstnala olympiáda. Často si pánové a dámy dovedně šermující s raketami stěžují na příliš náročný rozvrh. Třeba Berdychovy nesnáze s ním přímo nesouvisí. Na nejslavnějších marodech (Federer, Nadal či Djokovič) se však jistě projevuje obří porce zápasů, pokročilý věk, opotřebení svalů, šlach a kloubů.

Ostatně i ženská jednička, bezmála pětatřicetiletá Serena Williamsová, v poslední době pečlivě vyvažuje potřebu tréninku s potřebou odpočinku pro své bolavé rameno.

Před olympiádou v Riu tloukla do míčů jen dva dny. Po ní vynechala podnik v Cincinnati. Na US Open zvládla dva mače, nicméně jak trefně poznamenala, na titul jich musí vyhrát sedm. Aby to mohla dokázat, nesmí ji zradit její vlastní tělo.